Slováci sa od 26. júna dočkajú aplikácie GreenPass, uľahčí im cestovanie v Európskej únii (video)

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Aplikáciu umožňujúcu cestovanie v rámci krajín Európskej únie (EÚ) by mali celoeurópsky spustiť 26. júna. Oznámili to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), generálny riaditeľ Slovensko IT, a.s. Pavol Miroššay a poradca ministerky pred digitalizáciu Ján Hargaš Na piatkovej tlačovej konferencii predstavili prototyp aplikácie GreenPass, do ktorej si ľudia budú môcť uložiť prostredníctvom QR kódov potvrdenia o absolvovaní testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19, očkovania proti ochoreniu či prekonaní choroby. Aplikácia bude fungovať pre operačné systémy Android a iOS.Okrem GreenPassu vyvinulo Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI SR) aj aplikáciu OverPass. Tú budú mať k dispozícii štátne orgány, ako napríklad polícia.Pri kontrole danej osoby si bude môcť naskenovať QR kód a tak jednoducho zistiť, či kontrolovaný má platný negatívny test, absolvoval očkovanie alebo v nedávnej dobe prekonal ochorenie COVID-19. Miroššay uviedol, že súčasný prototyp je na 90 percent zhodný s finálnou podobou aplikácie, ktorá bude spustená v júni.Aplikácia rodičom umožní načítať si do nej aj QR kódy s potvrdeniami pre svoje deti. Na vývoji aplikácie spolupracuje MIRRI SR aj s Ministerstvom vnútra, ktoré bude zodpovedné za kontrolu občanov a Ministerstvo zdravotníctva SR , ktoré bude zodpovedné za riadenie dát v aplikácii a rovnako za koordináciu celého projektu.MIRRI SR celkovo vyvinulo štyri aplikácie – oba druhy aplikácií pre oba operačné systémy. Celkové náklady na ich vývoj dosiahli sumu 150-tisíc eur. MIRRI SR bude pokračovať v testovaní aplikácie tak, aby ju mohla spustiť 26. júna.