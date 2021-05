Finančná pomoc pre regióny bude väčšia, Remišová hovorí o výzvach za desiatky miliónov eur

Podpora pre zelenú infraštruktúru

Podporia základné školy v Bratislavskom kraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná podpora v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bude pre Slovensko tento rok navýšená o 195 miliónov eur a v roku 2022 o takmer 52 miliónov eur.Informuje o tom v tlačovej správe ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) s tým, že program je súčasťou európskeho protikrízového balíka REACT-EU. Z neho má SR celkovo obdržať 780 miliónov eur.„Výrazná časť z týchto peňazí bude smerovať práve do regiónov," povedala ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že financie majú byť využité hlavne na budovanie zelenej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti budov, ekologickú dopravu, vzdelávanie a podporu kultúry v regiónoch.Rovnako sa má investovať do posilnenia kapacít v zdravotníckom systéme a ochrany verejného zdravia. V lete budú za týmto účelom vyhlásené výzvy na predkladanie projektov v objeme približne 151 miliónov eur.Financie sa podľa Remišovej tiež využijú na podporu základných škôl v Bratislavskom kraji, ktorý dlhodobo čelí akútnemu nedostatku miest pre nových žiakov a pomôžu tiež stredným školám v rámci Banskobystrického kraja.„V priebehu leta budú vyhlásené ďalšie výzvy so zameraním na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, na verejnú osobnú dopravu, cyklodopravu a predprojektovú prípravu," povedala ministerka. Dodala, že ďalšie financie sa môžu využiť na podporu budovania sociálnych služieb a tiež budovania materských a stredných odborných škôl.