Slováci sa po generálke na ME chystajú do Ruska. Trápime sa v útočnej fáze, priznal Tarkovič

Ťažší rozbeh kvôli Schranzovi

Duda mzrí zlá trefa

Dúbrava zahviezdil

Zo Senca do Ruska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbalisti majú pred sebou posledný týždeň prípravy na majstrovstvá Európy. Odštartovali ho bezgólovou remízou 0:0 s ďalším účastníkom šampionátu Rakúskom vo Viedni.Vzhľadom na množstvo šancí na oboch stranách by tomuto zápasu skôr svedčala remíza s dvoma či troma strelenými gólmi na každej strane alebo tesná domáca výhra.„Obojstranne veľmi kvalitný zápas, v ktorom sme sa síce ťažšie rozbiehali, na čo malo vplyv aj zranenie Schranza, ale zvlášť v druhom polčase sme si utvorili dobré šance. Domáci mali prevahu, ale naša hra spĺňala to, čo sme si predstavovali a plánovali," uviedol tréner Štefan Tarkovič , cituje ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu. Jeho zverenci odohrali v kalendárnom roku 2021 piaty zápas. Dosiahli štvrtú remízu, druhýkrát bezgólovú, čo opäť odkrýva starú bolesť - premieňanie šancí a nedostatok hrotových útočníkov.„Áno, trápime sa v útočnej fáze. Preto ma teší, že proti Rakúsku sme si vypracovali príležitosti. Žiaľ, nepremenili sme ani jednu. Mnohí sa tlačia do zostavy, v zápase bolo veľa dobrých výkonov aj od striedajúcich hráčov. Mám predstavu o zložení základnej jedenástky na prvý zápase Eura, ale zostáva ešte dosť času a v hre budú rôzne okolnosti," doplnil Tarkovič.Po góle volali príležitosti Róberta Maka Ondreja Dudu a najmä Michala Ďuriša. V 74. min sa útočník Omonie Nikózia ocitol pred Danielom Bachmannom, ale brankár Rakúšanov bol proti gólu v jeho bránke.„Bachmann bude rakúska jednotka na majstrovstvách Európy. V Anglicku vychytal Kana, vo Viedni Maka, Haraslína či Ďuriša. Aspoň niekto si zdvihol sebavedomie pred odchodom do Bukurešti," napísali rakúske médiá.„Môžem sa hnevať na seba, že som v tutovkovej šanci zle trafil. Verím, že na majstrovstvách Európy budeme mať šťastie aj v útočnej fáze," uviedol Ondrej Duda.Výborný výkon v bránke Slovenska podal Martin Dúbravka . Vo dvoch prípadoch v druhom polčase mu pomohla aj žrď a napokon zostal neprekonaný aj po šanciach Marka Arnautoviča či Michaela Gregoritscha.„Chytalo sa mi dobre. Celkovo to bol z našej strany kompaktný výkon, po prestávke patrične sebavedomý. Výsledok mohol byť všelijaký, vyhrať mohli domáci aj my. Šli sme za tým dobrým a dosiahli sme ho," skonštatoval Dúbravka na webe futbalsfz.sk.Po viedenskej generálke Slováci strávia dva dni v Senci a odtiaľ sa už presunú do dejiska prvých dvoch zápasov na ME - ruského Petrohradu. Na svojom druhom európskom šampionáte v ére samostatnosti si Slováci v základnej E-skupine zmerajú sily s Poliakmi, Švédmi a Španielmi.Súboje Slovensko - Poľsko (14. 6.) a Slovensko - Švédsko (18. 6.) privíta spomenutý Petrohrad, so Španielmi si to Slováci rozdajú 23. júna na Estádio La Cartuja v Seville.