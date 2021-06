„Zlatí rytieri“ vyrovnali sériu s Coloradom, Montreal vyhral v play-off NHL šiesty zápas za sebou (video)

Šiesty triumf Montrealu za sebou

Gallagher varuje spoluhráčov





Presvedčivé víťazstvo "zlatých rytierov"





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo slovenský útočník Tomáš Tatar zrejme definitívne nemá miesto v zostave hokejistov Montrealu Canadiens , jeho spoluhráči pevne kráčajú za prvotriednym prekvapením v bojoch o Stanleyho pohár.Po vyradení Toronta 4:3 na zápasy hráči Canadiens zvládli aj tretí duel série 2. kola play-off proti hokejistom Winnipegu a na domácom ľade zvíťazili 5:1. Vďaka vedeniu 3:0 v sérii sú už len krok od semifinále bojov o Stanleyho pohár.Nedeľňajšie víťazstvo bolo pre zverencov trénera Dominiquea Ducharmeho už šieste v sérii, pritom počas základnej časti vyhrali maximálne trikrát za sebou. Dvoma gólmi v oslabení a asistenciou navyše sa pod neho podpísal Joel Armia , brankár Carey Price mal 26 zákrokov.Boli vyhlásení prvou, resp. treťou hviezdou zápasu. Armia sa stal prvým hráčom s dvoma gólmi v početnej nevýhode v play-off od roku 2012, keď sa to podarilo Dustinovi Brownovi v drese Los Angeles. "Náš muž v bránke bol opäť neuveriteľný. Zrazu máte úplne iné sebavedomie, keď sa môžete spoľahnúť na brankára, ktorý je vo forme," uviedol Joel Armia aj na webe NHL.Canadiens ťahajú 376:14 min vo víťaznom rytme od chvíle, keď prehrávali s Maple Leafs 1:3 na zápasy. Je to piata najdlhšia séria v histórii play-off NHL.Skúsený útočník Brendan Gallagher však upozorňuje spoluhráčov, aby neprepadli zbytočnej eufórii. "Chytili sme pekný mini rytmus, ale na základe našej minulej série vieme, ako rýchlo sa to všetko dá stratiť. Sme vo výhode, ale súperovi nesmieme dať šancu na život, aby sa nadýchol," poznamenal Gallagher.Kapitán Winnipegu Blake Wheeler ešte neskladá zbrane. Uvedomuje si, že Jets za stavu 0:3 v sérii už nemajú čo stratiť."Je fajn, že hráme hneď v pondelok. Aspoň nebudeme musieť celý ďalší deň sedieť v hotelovej izbe a lámať si hlavu nad tým, čo sa práve deje. Chce to konečne vyhrať jeden zápas. Keď sa nám to podarí, uvidí sa, čo bude ďalej," uviedol Wheeler.Aj v druhom nedeľňajšom súboji play-off v zámorí sa zrodilo presvedčivé víťazstvo 5:1 v podaní domáceho tímu.Hráči Vegas týmto rozdielom zdolali hokejistov Colorada a vyrovnali sériu na 2:2. Troma gólmi sa na tom podieľal Jonathan Marchessault William Karlsson zasa pridal tri asistencie. V T-Mobile Arene v Las Vegas bolo 18 081 divákov, čo je najvyššia návšteva v celej sezóne NHL, ktorá bola poznačená prísnymi protipandemickými opatreniami."V posledných dvoch zápasoch sa nám darí zastavovať najlepších hráčov súpera v prostrednej tretine. Nedostávajú sa do potrebnej rýchlosti a ani do šancí. Musíme v tom vytrvať," uviedol Jonathan Marchessault po prvom hetriku v play-off v kariére."Mám dobrý pocit, ale pred nami je ešte kusisko práce. Vyhrali sme dva zápasy, ale nijako to neznižuje náš rešpekt k súperovi a jeho hre. Som hrdý, ale ešte musíme vyliezť na vysoký kopec," skonštatoval tréner Vegas Peter DeBoer.