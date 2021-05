Slováci sa premiérovo predstavia medzi elitou na MS v parahokeji, prezradili svoje ciele

Je potrebné doladiť detaily

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia v parahokeji sa aktuálne pripravuje v Bratislave na premiérový štart medzi svetovou elitou na šampionáte v Ostrave, MS sú na programe od 19. do 26. júna. So spoločnou prípravou začali v Liptovskom Mikuláš, istý čas potom strávili vo Zvolene a aktuálne našli prechodný domov v Bratislave."Trénovalo sa nám veľmi dobre. Krásna aréna, veľmi dobrý ľad. Aj ľudia sú úžasní, vo všetkom nám vyšli v ústrety. Určité detaily je ešte potrebné doladiť, aby sme mohli v Bratislave hrávať prípravné zápasy, prípadne aby sa tu mohli uskutočniť majstrovstvá sveta,“ podotkol generálny manažér parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Spokojný bol aj kapitán reprezentácie Marián Ligda. "Skvelý pocit trénovať v takejto veľkej aréne. Keďže je prispôsobená na návštevu divákov, je tu trocha viac teplo. Je to však obrovské ihrisko s azda najväčšími rozmermi, čo znamená veľa práce na pohyb pre nás,“ poznamenal.Na svetovom šampionáte sa okrem Slovákov a domácich reprezentantov predstavia aj úradujúci majstri sveta Američania, Kanaďania, Kórejčanov, Taliani, Nóri a Rusi. "Základným cieľom je udržať sa v elitnej kategórii. Celú prípravu podriaďujeme víťazstvám nad Nórskom a Talianskom, cez ktoré vedie cesta k záchrane. Ak by sa nám navyše podarilo skončiť do piateho miesta, mali by sme istotu postupu na zimné paralympijské hry. To však bude ťažký oriešok. Ďalšia cesta bude viesť cez kvalifikáciu počas jesene. O účasť na paralympiáde sa dozaista pobijeme,“ doplnil Miroslav Dráb na webe HockeySlovakia.sk.Aj prezident SZĽH Miroslav Šatan navštívil tréning Slovákov v príprave na MS. "Na chlapcov som sa prišiel pozrieť v minulosti, keď hrali v Bratislave aj zápas. A musím povedať, že ich obdivujem. Je skvelé, ako perfektne dokážu ovládať sánky a silou ruky vystreliť puk aj pod hornú žŕdku. Parahokej je mimoriadne náročný šport. Chlapci majú môj obdiv a z pozície prezidenta SZĽH aj našu podporu. Na šampionáte im budeme držať palce,“ poznamenal Šatan.