Slovan Bratislava má novú posilu z USA, hokejovú extraligu však opúšťajú Downing či Michalčin

Flexibilný útočník

Extraligu možno opustí Kollár

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Za hokejový Slovan Bratislava bude v nasledujúcej sezóne hrať americký útočník Andrew Yogan. Dvadsaťdeväťročný Američan strávil ostatné sezóny v nadnárodne Ice Hockey League (predtým EBEL liga) v sezóne 2020/2021 hral za rakúsky tím Dornbirner EC."Andrewa Yogana sme sledovali počas celej minulej sezóny. Pri svojej hre dokáže využiť výborné fyzické predpoklady, disponuje tiež dobrou strelou a šikovnými rukami. Je to flexibilný útočník, ktorý dokáže hrať na pozícii centra aj na krídle. Navyše má za sebou cenné európske skúsenosti, vie ako hrať na európskych klziskách. Aj v drese Slovana budeme od neho očakávať výdatnú pomoc v ofenzíve a slušnú produktivitu,“ povedal na oficiálnom klubovom webe generálny manažér Slovana Maroš Krajči Slovenskú extraligu opúšťa kanadský útočník Grayson Downing, ktorý v uplynulom ročníku hral za Detvu. V 41 zápasoch na Slovensku mal bilanciu 13 gólov a 17 asistencií. Downing sa rozhodol pre návrat do dánskeho Esbjergu, v ktorom strávil rok pred príchodom do Detvy.Z najvyššej slovenskej súťaže odchádza aj obranca Christián Michalčin, dvadsaťštyriročný bek hral v sezóne 2020/2021 v rodných Košiciach a v 39 dueloch nazbieral päť asistencií. Michalčin premiérovo v kariére mieri do zahraničia, hrať bude vo Francúzsku v najvyššej súťaži za Briancon. Michalčin na Slovensku hral v extralige okrem Košíc aj za Liptovský Mikuláš a Martin.Slovenskú extraligu možno opustí aj mladý útočník Andrej Kollár z Nitry, podľa českého webu iSport.cz si na neho "brúsi zuby" česká Kometa Brno . Dvadsaťjedenročný center v uplynulom ročníku absolvoval pod Zoborom 54 duelov s bilanciou 15 gólov a 19 asistencií, s reprezentáciou SR absolvoval prípravu na MS 2021 a z kádra vypadol až po poslednom prírpavnom súboji.