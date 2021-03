Slováci sa snažia dostať cez zatvorené hraničné priechody, karanténa však platí aj pre nich

Využívajú poľné cesty

Karanténa pre všetkých

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia vyzýva občanov, aby sa nepokúšali prekračovať hraničné priechody, ktoré sú uzavreté. Informovala o tom v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová Ako dodala, napriek tomu, že niektoré menšie hraničné priechody boli zatvorené, policajti evidujú nerešpektovanie dopravných značení a snahu obísť prekážky aj napriek zákazu. Polícia upozorňuje, že monitoruje aj uzavreté hraničné priechody.Prípady pokusov o prekročenie policajti zaznamenali na hranici s Poľskou republikou a Českou republikou. Na slovensko-poľskom uzavretom priechode Suchá Hora sa napríklad ľudia pokúšali obchádzať priechod terénnymi autami po poľných cestách.Na kontrolu opatrení na hraniciach s Rakúskom, Českom, Maďarskom a Poľskom je denne nasadzovaných do služby 289 príslušníkov PZ, ktorí kontrolujú celkovo 85 cestných aj železničných priechodov a vstupov na územie Slovenska.Polícia pripomína, že povinnosť registrácie na webe ehranica a následnej izolácie majú všetky osoby, ktoré prekročili hranicu a nepatria do niektorej z výnimiek, akou sú napríklad pendleri.Ak by aj osoba nebola pri vstupe kontrolovaná policajnou hliadku alebo ak úmyselne obíde kontrolovaný vstup na územie SR, stále jej platí povinnosť registrácie, izolácie a oznámenie príchodu zo zahraničia lekárovi. V prípade následného preukázania porušenia týchto povinností jej môže byť uložená pokuta do výšky 1 659 eur.