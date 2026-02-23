|
Pondelok 23.2.2026
Meniny má Roman, Romana
|Denník - Správy
Slováci si chcú súkromie v telefóne chrániť. Napriek tomu viac než 30 % zadáva citlivé údaje aj na verejnosti
Až 88 % Slovákov vo veku 18 až 36 rokov priznáva, že im prekáža, keď im niekto na verejnosti vidí na displej telefónu. Zároveň 69,4 % má skúsenosť s tým, že im niekto do mobilu pozeral cez rameno. ...
23.2.2026 (SITA.sk) - Až 88 % Slovákov vo veku 18 až 36 rokov priznáva, že im prekáža, keď im niekto na verejnosti vidí na displej telefónu. Zároveň 69,4 % má skúsenosť s tým, že im niekto do mobilu pozeral cez rameno. Najnovší prieskum[1] ukazuje, že digitálne súkromie sa stáva každodenným napätím medzi pohodlím používania a obavou z narušenia osobného priestoru.
Spoločnosť Samsung Electronics sa dlhodobo venuje oblasti digitálnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Popri vývoji technologických riešení sa zameriava aj na reálnu skúsenosť – na to, ako sa používatelia cítia pri používaní mobilného telefónu v každodenných situáciách a do akej miery majú pocit kontroly nad svojím súkromím. Najnovší prieskum medzi mladými Slovákmi, realizovaný agentúrou Ipsos, ukazuje, že hoci je mobil neoddeliteľnou súčasťou ich života, pocit bezpečia pri jeho používaní na verejnosti výrazne zaostáva.
Až 78,5 % respondentov uviedlo, že sa im už stalo, že vo verejnej doprave alebo na verejných miestach radšej neotvorili určitý obsah práve kvôli okoliu. 54 % z nich uviedlo, že je to práve z dôvodu ochrany hesiel alebo bankovníctva.
Zaujímavým paradoxom je, že hoci si mladí ľudia chcú chrániť svoje súkromie, zároveň podstupujú riziko. Až 31 % opýtaných priznáva, že na verejnosti aspoň občas zadávajú heslá alebo prihlasovacie údaje do aplikácií. Približne 39 % sa prihlasuje do internetového bankovníctva mimo súkromia domova.
Mobil je dnes archívom komunikácie, osobných údajov aj financií. Pocit, že doň môže ktokoľvek nazrieť, prirodzene vyvoláva napätie. 8 % z opýtaných uviedlo, že si nie sú istí, či niekedy otvorili alebo neotvorili určitý obsah v telefóne kvôli pohľadom druhých.
Takzvané "sledovanie cez rameno" (shoulder surfing) je pojem z oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Označuje situáciu, keď niekto bez vedomia používateľa sleduje obsah na jeho displeji a môže tak získať citlivé údaje – od súkromných správ až po prihlasovacie či bankové informácie. V ére smartfónov a permanentného používania mobilov na verejnosti sa tento jav považuje za rastúcu bezpečnostnú hrozbu.
K takémuto sledovaniu môže dochádzať nenápadne z bezprostrednej blízkosti, ale aj z väčšej vzdialenosti, napríklad vo verejnej doprave či na verejných miestach. "Mobil sa stal prirodzenou súčasťou všetkých oblastí nášho života. Spolu s tým však rastie aj potreba mať väčšiu kontrolu nad súkromím pri jeho používaní. Telefón dnes obsahuje naše financie, komunikáciu aj osobné dáta. Spôsob, akým ho používame, má priamy vplyv na to, ako bezpečne sa cítime," hovorí Veronika Schieblová zo spoločnosti Samsung Electronics.
"Používatelia situáciu riešia napríklad používaním privacy sklíčok alebo zvýšenou opatrnosťou pri práci s citlivými aplikáciami. Ako výrobca si uvedomujeme, že na tieto obavy musíme reagovať. Posilňovanie ochrany súkromia je dnes rovnako dôležité ako samotná bezpečnosť dát a naším cieľom je zvyšovať pocit istoty pri každodennom používaní mobilu," dodáva Veronika Schieblová.
Digitálne súkromie sa dnes neodohráva len v online priestore, ale priamo na displejoch našich telefónov vo verejných priestoroch. Aj preto sa ochrana súkromia stáva jednou z kľúčových tém technologických inovácií. V roku 2026 Samsung pripravuje novinky v oblasti ochrany súkromia, ktoré reflektujú meniace sa správanie používateľov a ich očakávania vyššej miery kontroly pri používaní mobilu na verejnosti.
Ak vás zaujíma viac o pripravovaných technologických novinkách a riešeniach v oblasti ochrany súkromia, sledujte www.samsung.sk.
[1]Prieskum pre spoločnosť Samsung Electronics, realizovaný agentúrou Ipsos prostredníctvom aplikácie Instant Research. Zber dát bol ukončený 16. februára 2026 na vzorke 500 respondentov vo veku 18 až 36 rokov.
