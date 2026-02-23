|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 23.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Roman, Romana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. februára 2026
Progresívne Slovensko výrazne oslabilo a možné je aj víťazstvo Smeru, strany by v parlamente obsadili takmer rovnaký počet kresiel
Rozdiel volebných preferencií medzi Progresívnym Slovenskom (PS) a stranou Smer je v najnovšom prieskume minimálny. Ak by ...
Zdieľať
23.2.2026 (SITA.sk) - Rozdiel volebných preferencií medzi Progresívnym Slovenskom (PS) a stranou Smer je v najnovšom prieskume minimálny. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici februára, prvá priečka aj na ďalej patrí hnutiu PS, ktoré by volilo 18,8 percenta voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
Progresívci si tak oproti minulému mesiacu pohoršili takmer o dva percentuálne body. Smer v najnovšom prieskume získal 18,4 percenta. PS a Smer sa však nachádzajú v rozostupe štatistickej chyby. Zvíťaziť by tak v reálnych voľbách mohla ktorákoľvek zo týchto strán. Agentúra robila prieskum od 16. do 20. februára na vzorke 1 037 respondentov.
Na treťom mieste s výraznejším odstupom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 11,7 percenta voličov. Za Republikou nasleduje Hnutie Slovensko s podporou 8,8 percenta opýtaných a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 8,4 percenta oslovených voličov. Do parlamentu by sa ďalej dostala aj koaličná strana Hlas-SD, ktorá by získala 7,4 percenta hlasov.
O jedno celé percento si oproti januáru polepšili Demokrati a do parlamentu by ich poslalo 6,2 percenta respondentov. Rovnako by sa do Národnej rady SR dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s podporou šiestich percent hlasov voličov. Pred bránami parlamentu by zostala Maďarská aliancia (4,7 %), koaličná Slovenská národná strana (2,8 %), Sme rodina (2,5 %) a tiež Právo na Pravdu (1,3 %).
Do parlamentu by sa tak dokopy dostalo osem strán. PS by získalo 33 kresiel, Smer-SD 32, Republika 21, Hnutie Slovensko a SaS by získali zhodne po 15 mandátov, Hlas-SD by obsadil 13 kresiel, Demokrati 11 a kresťanskí demokrati by ich získali desať. Keby sa voľby konali v druhej polovici februára, tak by strany súčasnej vládnej koalície už nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s pomocou hnutia Republika. Opozičným stranám by sa to podarilo, ale len s pomocou Hnutia Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko výrazne oslabilo a možné je aj víťazstvo Smeru, strany by v parlamente obsadili takmer rovnaký počet kresiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Štatistické chyby
Na treťom mieste s výraznejším odstupom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 11,7 percenta voličov. Za Republikou nasleduje Hnutie Slovensko s podporou 8,8 percenta opýtaných a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 8,4 percenta oslovených voličov. Do parlamentu by sa ďalej dostala aj koaličná strana Hlas-SD, ktorá by získala 7,4 percenta hlasov.
Osem strán
O jedno celé percento si oproti januáru polepšili Demokrati a do parlamentu by ich poslalo 6,2 percenta respondentov. Rovnako by sa do Národnej rady SR dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s podporou šiestich percent hlasov voličov. Pred bránami parlamentu by zostala Maďarská aliancia (4,7 %), koaličná Slovenská národná strana (2,8 %), Sme rodina (2,5 %) a tiež Právo na Pravdu (1,3 %).
Do parlamentu by sa tak dokopy dostalo osem strán. PS by získalo 33 kresiel, Smer-SD 32, Republika 21, Hnutie Slovensko a SaS by získali zhodne po 15 mandátov, Hlas-SD by obsadil 13 kresiel, Demokrati 11 a kresťanskí demokrati by ich získali desať. Keby sa voľby konali v druhej polovici februára, tak by strany súčasnej vládnej koalície už nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s pomocou hnutia Republika. Opozičným stranám by sa to podarilo, ale len s pomocou Hnutia Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko výrazne oslabilo a možné je aj víťazstvo Smeru, strany by v parlamente obsadili takmer rovnaký počet kresiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer a Republika (12. 2. 2026)
Štátny prieskum poslal Matoviča na hranicu zvoliteľnosti a Demokratov pod päť percent, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko (29. 1. 2026)
Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli (23. 1. 2026)
Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom (14. 1. 2026)
Prieskum ukázal, ako kriedová revolúcia a exekúcia Šutaja Eštoka ovplyvnili percentá Smeru a Hlasu. Zaujímavý je aj pohyb KDH (18. 11. 2025)
Progresívci v najnovšom prieskume stále víťazia nad Smerom, SNS by sa do parlamentu nedostala (23. 10. 2025)
Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti (9. 10. 2025)
Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana (25. 9. 2025)
Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by Smer (19. 9. 2025)
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu (14. 9. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Členské krajiny EÚ neprijali 20. balík sankcií proti Rusku. Blanár: SR mala k balíku sankcii výhrady
Členské krajiny EÚ neprijali 20. balík sankcií proti Rusku. Blanár: SR mala k balíku sankcii výhrady
<< predchádzajúci článok
Slováci si chcú súkromie v telefóne chrániť. Napriek tomu viac než 30 % zadáva citlivé údaje aj na verejnosti
Slováci si chcú súkromie v telefóne chrániť. Napriek tomu viac než 30 % zadáva citlivé údaje aj na verejnosti