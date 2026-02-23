Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 23.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Roman, Romana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. februára 2026

Progresívne Slovensko výrazne oslabilo a možné je aj víťazstvo Smeru, strany by v parlamente obsadili takmer rovnaký počet kresiel


Tagy: Prieskum agentúry Ipsos volebné preferencie volebný model

Rozdiel volebných preferencií medzi Progresívnym Slovenskom (PS) a stranou Smer je v najnovšom prieskume minimálny. Ak by ...



Zdieľať
simecka fico 676x451 23.2.2026 (SITA.sk) - Rozdiel volebných preferencií medzi Progresívnym Slovenskom (PS) a stranou Smer je v najnovšom prieskume minimálny. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici februára, prvá priečka aj na ďalej patrí hnutiu PS, ktoré by volilo 18,8 percenta voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Štatistické chyby



Progresívci si tak oproti minulému mesiacu pohoršili takmer o dva percentuálne body. Smer v najnovšom prieskume získal 18,4 percenta. PS a Smer sa však nachádzajú v rozostupe štatistickej chyby. Zvíťaziť by tak v reálnych voľbách mohla ktorákoľvek zo týchto strán. Agentúra robila prieskum od 16. do 20. februára na vzorke 1 037 respondentov.

Na treťom mieste s výraznejším odstupom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 11,7 percenta voličov. Za Republikou nasleduje Hnutie Slovensko s podporou 8,8 percenta opýtaných a strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 8,4 percenta oslovených voličov. Do parlamentu by sa ďalej dostala aj koaličná strana Hlas-SD, ktorá by získala 7,4 percenta hlasov.

Osem strán


O jedno celé percento si oproti januáru polepšili Demokrati a do parlamentu by ich poslalo 6,2 percenta respondentov. Rovnako by sa do Národnej rady SR dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s podporou šiestich percent hlasov voličov. Pred bránami parlamentu by zostala Maďarská aliancia (4,7 %), koaličná Slovenská národná strana (2,8 %), Sme rodina (2,5 %) a tiež Právo na Pravdu (1,3 %).

Do parlamentu by sa tak dokopy dostalo osem strán. PS by získalo 33 kresiel, Smer-SD 32, Republika 21, Hnutie Slovensko a SaS by získali zhodne po 15 mandátov, Hlas-SD by obsadil 13 kresiel, Demokrati 11 a kresťanskí demokrati by ich získali desať. Keby sa voľby konali v druhej polovici februára, tak by strany súčasnej vládnej koalície už nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s pomocou hnutia Republika. Opozičným stranám by sa to podarilo, ale len s pomocou Hnutia Slovensko.


Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko výrazne oslabilo a možné je aj víťazstvo Smeru, strany by v parlamente obsadili takmer rovnaký počet kresiel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum agentúry Ipsos volebné preferencie volebný model
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer a Republika (12. 2. 2026)
 Štátny prieskum poslal Matoviča na hranicu zvoliteľnosti a Demokratov pod päť percent, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko (29. 1. 2026)
 Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli (23. 1. 2026)
 Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom (14. 1. 2026)
 Prieskum ukázal, ako kriedová revolúcia a exekúcia Šutaja Eštoka ovplyvnili percentá Smeru a Hlasu. Zaujímavý je aj pohyb KDH (18. 11. 2025)
 Progresívci v najnovšom prieskume stále víťazia nad Smerom, SNS by sa do parlamentu nedostala (23. 10. 2025)
 Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti (9. 10. 2025)
 Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana (25. 9. 2025)
 Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by Smer (19. 9. 2025)
 Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu (14. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Členské krajiny EÚ neprijali 20. balík sankcií proti Rusku. Blanár: SR mala k balíku sankcii výhrady
<< predchádzajúci článok
Slováci si chcú súkromie v telefóne chrániť. Napriek tomu viac než 30 % zadáva citlivé údaje aj na verejnosti

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 