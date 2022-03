Slováci si pochvaľujú kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny, lahôdok a vernostné programy v BILLA, tieto kategórie získali prestížne ocenenie QUDAL

Kvalita zvolená ľuďmi

28.3.2022 (Webnoviny.sk) -"Kvalita produktov a služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom, je pre nás v BILLA tou najväčšou prioritou už od príchodu na slovenský trh pred 29 rokmi. Tomu, že sa ľudia pravidelne a radi vracajú do našich predajní, vďačíme širokej ponuke kvalitných výrobkov a výborným službám, ktoré poskytujeme zákazníkom. Sme nesmierne radi, že našu snahu najnovšie ocenila aj organizácia ICERTIAS. Jej medaila kvality, QUDAL, je pre nás veľkým zadosťučinením a zároveň záväzkom kvality do budúcnosti," povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.Získanie medaily kvality QUDAL je zárukou toho, že firma svojim zákazníkom ponúka produkty a služby tej najprémiovejšej akosti, a zároveň garantuje, že zákazníci sa na ocenenú spoločnosť môžu vždy s dôverou spoľahnúť. Je symbolom toho, čo je pre dnešných zákazníkov najdôležitejšie – teda kvalita, hodnota, férovosť, reputácia a dôveryhodnosť. Zákazníci sú v BILLA na prvom mieste, preto, ak napríklad nie sú spokojní s tovarom, môžu ho po predložení dokladu o zaplatení vrátiť či vymeniť. A to kedykoľvek a v akejkoľvek predajni na Slovensku.Spoločnosť BILLA získala ocenenie QUDAL na základe nového prieskumu slovenského trhu, ktorý bol zrealizovaný počas januára na vzorke 1 200 respondentov. Účastníci prieskumu venovali najväčší počet hlasov spoločnosti BILLA v troch kategóriách – Oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny, Oddelenie lahôdok a Vernostný program. "Pri ultra čerstvých potravinách, akými sú ovocie, zelenina a lahôdky, je ich kvalita mimoriadne dôležitá. Preto je pre nás dôležitý správny výber dodávateľov, pravidelná kontrola sortimentu a starostlivý prístup našich zamestnancov pri vykladaní na pulty a pri obsluhe zákazníkov. Tiež sa veľmi tešíme z toho, že si ľudia za najkvalitnejší vernostný program zvolili náš BILLA Bonus," uviedol A. Riehl. Ocenenie QUDAL pomôže spoločnosti BILLA ešte viac šíriť svoju dobrú povesť – až 86,7 % opýtaných Slovákov totiž v prieskume potvrdilo, že by si radšej kúpili produkty alebo služby, ktoré získali túto prestížnu medailu.