Držitelia zbraní si musia dať pozor nové pravidlá a povinnosti pri ich registrácii, upozorňuje polícia

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia pripomína, že od 1. februára 2022 je v platnosti novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa menia niektoré povinnosti pre držiteľov určitého druhu strelných zbraní, zbrojných preukazov a zbrojných licencií.Napríklad držiteľ, ktorý mal k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo potrebné pred účinnosťou novely zákona mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo zaevidovanie zbrane a od 1. februára 2022 sa tieto vyžadujú, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane do 31. januára 2023.Do tohto dátumu sa držba zbrane považuje za legálnu. V tlačovej správe na to upozorňuje Denisa Bárdyová , hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR.Ďalšou zmenou je, že držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať pred účinnosťou novely zákona výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň.„Tu platí podmienka, aby bola osoba držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane. Ak nie je k 1. februáru 2022 držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. januára 2023,“ objasňuje Bárdyová.Zároveň platí, že držiteľ, ktorý má od februára v držbe zbraň zaradenú do kategórie A, je povinný policajnému útvaru oznámiť držbu takejto zbrane do 30. júna 2022. Konkrétne ide o samonabíjacie poľné zbrane, ktoré boli upravené zo samočinnej zbrane, krátke samonabíjacie palné zbrane na strelivo so stredovým zápalom, dlhé a krátke samonabíjacie zbrane palné zbrane na strelivo so stredovým zápalom, dlhé opakovacie palné zbrane na strelivo so stredovým zápalom a dlhé samonabíjacie palné zbrane, ktoré je možné bez straty funkčnosti skrátiť.„Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná do 31. januára 2022, sa považuje za výnimku podľa nového zákona len na zbrane, ktoré boli zaevidované na základe výnimky do 31. marca 2022. Na ostatné nezaevidované zbrane výnimka zaniká,“ pripomína Bárdyová.Tiež upozorňuje dotknuté osoby, aby nové povinnosti neodkladali na neskôr, keďže lehoty na vybavenie jednotlivých žiadostí sa môžu predlžovať.