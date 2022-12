Slováci si pred sviatkami uťahujú opasky, na vianočné nákupy plánujú minúť menej ako vlani

Cena vianočného nákupu

Rýchla donáška

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 40 percent ľudí plánuje v porovnaní s minulým rokom znížiť svoje výdavky na vianočný nákup. Vyplynulo to z novembrového prieskumu Wolt Marketu . Ďalších 42 percent opýtaných plánuje minúť rovnakú čiastku ako na Vianoce 2021 a 10 percent respondentov plánuje minúť viac ako vlani.O záveroch prieskumu informovala riaditeľka Wolt Marketu pre Českú republiku a Slovensko Jana Trnovská Podľa prieskumu sa cena vianočného nákupu najčastejšie vyšplhá na 100 eur. Slováci sa častejšie pripravujú na nákupy vopred, no pätina z nich si necháva vianočné nákupy na poslednú chvíľu. Takmer 50 percent ľudí si podľa prieskumu vyčlení 2 až 3 hodiny na nákup a viac ako 55 percent opýtaných radšej nakupuje v sprievode druhej osoby.Až 46 percent zákazníkov rýchlej donášky považuje rýchle vybavenie nákupu za kľúčové. U Slovákov rastie popularita online nákupov s donáškou. Z prieskumu vyplýva, že takmer 39 percent respondentov by za istých okolností zvážilo takýto druh nákupu.„Výzvou pre Wolt do roku 2023 je nielen ďalej zvýšiť povedomie o tomto segmente na úroveň ako je to napríklad v Českej republike, ale aj priviesť väčšinu Slovákov k tomu, aby si online nákup potravín sami vyskúšali," uzavrela riaditeľka Woltu.