Zruší RTVS koncesionárske poplatky? Gallo dúfa, že to nie je začiatok cesty „made in Hungary“ a zoštátneniu

RTVS schválila rozpočet na 2023

Začiatok cesty k zoštátneniu?

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Rady RTVS Igor Gallo považuje úvahu o rušení koncesionárskych poplatkov za legitímnu.Reagoval tak na medializované informácie o zrušení koncesionárskych poplatkov. Podľa neho je potrebné taktiež viesť odbornú diskusiu.„Rovnako je potrebné predstaviť detailne plán B, napríklad účinnosť takejto zásadnej zmeny vo fungovaní RTVS," uviedol. Predseda Rady RTVS tiež pripomenul, že rezort kultúry, pod ktorý táto problematika spadá, dosiaľ presadzoval zachovanie poplatkov.„V pondelok 19. decembra Rada RTVS po dlhých a zložitých rokovaniach s manažmentom telerozhlasu schválila vyrovnaný rozpočet RTVS na rok 2023, ktorý obsahuje príjmy za vyber koncesií vo výške 74,4 milióna eur," vysvetlil predseda Rady RTVS.Bez detailnejších informácií podľa neho správa o rušení koncesionárskych poplatkov spôsobila neistotu a obavy o budúcnosť verejnoprávneho vysielateľa. V súčasnom kontexte to vníma ako zbytočné politické dobrodružstvo, na ktoré by mohla RTVS doplatiť.„Chcem veriť, že to nie je začiatok cesty ‚made in Hungary‘ s cieľom vytvoriť podmienky na zoštátnenie," uzavrel Gallo.