Slováci si rebríčku FIFA pohoršili, na čele hodnotenia sa stále držia hráči Belgicka

Slováci klesli o dva miesta nadol

Ďalšie zápasy čakajú Slovákov už na jeseň

Rebríček krajín Medzinárodnej futbalovej federácie ( FIFA ) k 12. augustu 2021



(v zátvorke umiestnenie v májovom poradí):



1. (1.) Belgicko 1822 bodov



2. (3.) Brazília 1798



3. (2.) Francúzsko 1762



4. (4.) Anglicko 1753,



5. (7.) Taliansko 1745



6. (8.) Argentína 1714



7. (6.) Španielsko 1680



8. (5.) Portugalsko 1662



9. (11.) Mexiko 1658



10. (20.), USA 1648



... 38. (36.) SLOVENSKO 1467.



