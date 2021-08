Japonskej softbalistke vymenia zlatú medailu, do cenného kovu sa jej zahryzol starosta Nagoje

Starosta sa na ceremoniáli správal nevhodne

Medaily z OH nie sú jedlé

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Japonská softbalistka Miu Gotová dostane novú zlatú medailu za triumf na OH 2020 v Tokiu. Dôvod je mimoriadne kuriózny, v súčasnosti je však mimoriadne pochopiteľný.Dvadsaťročná športovkyňa požiadala organizátorov o výmenu cenného kovu, pretože počas osláv do cenného kovu uhryzol starosta mesta Nagoja Takaši Kawamura.Na adresu Kawamuru sa v ostatných dňoch zniesla v Japonsku veľká vlna kritiky, počas stretnutia so športovcami totiž mal aj nevhodné poznámky so sexuálnym podtónom. Politik svoje minulotýždňové konanie verejne oľutoval a ponúkol sa, že zaplatí výmenu cenného kovu.Pri slávnosti tiež porušil viaceré protipandemické opatrenia. Úspešní športovci museli počas OH absolvovať medailový ceremoniál s prekrytím horných dýchacích ciest, cenné kovy boli tesne pred odovzdávaním dezinfikované a medailisti sa nimi dekorovali sami. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) medzičasom potvrdil, že k oficiálnej žiadosti o výmenu medaily už prišlo a vyhovie mu. Náklady uhradí priamo výbor.Podľa japonskej spravodajskej agentúry Kjódó už organizátori OH na sociálnych sieťach vyzvali športovcov, aby do získaných medailí nehrýzli. "Chceli by sme oficiálne potvrdiť, že medaily z OH v Tokiu nie sú jedlé," napísali.Japonky vo finále softbalového turnaja na OH v Tokiu zdolali Američanky 2:0.