Slováci si stále najradšej vychutnávajú svetlý ležiak, čoraz obľúbenejšie sú vratné fľaše

Chute sa menenia

Aká je budúcnosť pivného trhu?

13.12.2022 (Webnoviny.sk) -HEINEKEN Slovensko očakával ešte pred letom, že narastie počet konzumentov, ktorí si prídu vychutnať čapované pivo do HORECA prevádzok. Po dvoch pandemických rokoch, poznačených obmedzeniami, mali konzumenti možnosť výraznejšie sa socializovať práve v obľúbených podnikoch. Očakávania sa síce potvrdili, ale len do určitej miery."Rok 2022 bol z pohľadu predaja piva v porovnaní s uplynulými dvoma určite lepší. Avšak v porovnaní s rokom 2019, teda rokom pred pandémiou, sme zaznamenali pokles v predaji piva. Vplýva na to viacero faktorov, napríklad obmedzené fungovanie prevádzok po pandémii, ale zároveň netreba zabúdať na fakt, že sa rozbehol cestovný ruch v zahraničí a mnohí Slováci dali prednosť pobytu v zahraničí. V praxi to znamená, že si menej užívali voľno na Slovensku a slovenské hotely, no aj mnohé reštaurácie, to pocítili v nižšej návštevnosti. Veľký vplyv na situáciu v HORECA segmente mali určite aj obavy zo zvyšujúcich sa cien energií," uviedol Rene Kruijt, generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko.V čom líder na trhu nebadá výrazné zmeny sú chuťové preferencie. Slovenský spotrebiteľ sa novinkám síce nevyhýba, no vo všeobecnosti je pri ich skúšaní opatrnejší. Stále sme teda tradičný pivný trh, verný najmä ležiakom."Aktuálne je naše najpredávanejšie pivo Krušovice 10 %, ktoré sa v posledných rokoch teší veľkej obľube u našich konzumentov. Darilo sa ale aj našim ďalším značkám Zlatý Bažant a Corgoň, a veľmi dobrý výsledok sme zaznamenali aj u našich regionálnych značiek Martiner a Gemer. Celkovo 12 stupňové pivá zvýšili svoj podiel na predaji, t.j. viac zákazníkov uprednostnilo "dvanástky" pred "desiatkami" v porovnaní s minulými obdobiami," pokračuje Kruijt a na margo noviniek dodáva: "Novinky sú dôležitou súčasťou pivného trhu, najmä v prípade radlerov vidíme, že naši konzumenti veľmi radi skúšajú nové príchute, a preto sme pre nich pripravili príchuť Pšeničný Citrón a príchuť Svieže Jablko, na ktoré sme mali veľmi dobrú odozvu. V prípade pivných inovácií sme priniesli Zlatý Bažant Hurbanovskú IPU alebo prvé pšeničné pivo bez alkoholu."Líder na slovenskom pivnom trhu vidí mierne zmeny spotrebiteľského správania po zavedení zálohového systému v preferenciách u jednotlivých typov balenia. V poslednom čase rastie dopyt najmä po vratných fľašiach.HEINEKEN Slovensko očakáva do budúcnosti ďalšie zmeny, najmä vplyvom inflácie. "Pokiaľ by sme sa pozerali na budúcnosť, tak určite rastúca inflácia zmení nákupné správanie. Ak sme v minulých rokoch videli najmä rast prémiového segmentu, teraz môžeme očakávať, že časť spotrebiteľov bude voliť cenovo dostupnejšie alternatívy. Aktuálne tiež vidíme, že konzumenti pod ťarchou informácií z médií o inflácii, ako aj vďaka reálnym nárastom cien energií a tovarov dennej spotreby, prešli na šetriaci režim a gastro služby sú jednou z viacerých vecí, ktoré obmedzili. Našim plánom je investovať do Horeca segmentu a zlepšovať prostredie prevádzok tak, aby mali zákazníci opäť dôvod prísť a vychutnať si zážitok z čapovaného piva, " uzatvára Rene Kruijt.Informačný servis