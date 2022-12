Vorobelová bude hlasovať za Slovensko, vyjadrenie Hegera o proukrajinskej vláde považuje za neprípustné

Tlak verejnosti a médií

Neprípustné vyjadrenia Hegera

13.12.2022 - Sľúbila som vernosť slovenskému národu a Slovenskej republike, a preto moje rozhodnutie je aj v tomto prípade jednoznačné. Nie som vlastizradkyňou, preto slovenský národ nezradím a budem hlasovať za Slovensko.Uviedla to nezaradená poslankyňa Slavěna Vorobelová Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko ) v súvislosti s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý podali dvadsiati poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a desiati poslanci Hlasu – sociálna demokracia (Hlas-SD) „Uvedomujem si vážnosť situácie, uvedomujem si, že predčasné voľby v dohľadnom čase nebudú, uvedomujem si aj všetky riziká, ktoré by vyplývali z prípadného pádu Hegerovej vlády a uvedomujem si aj to, že tento marazmus musí čo najskôr skončiť," vyhlásila poslankyňa.„Vnímam tlak verejnosti, vnímam tlak mienkotvorných médií a aj zákulisných mocenských hier a zahmlievanie tejto situácie prezidentkou. Mienkotvorné médiá sa snažia navodiť vo verejnosti dojem, že pádom tejto vlády sa zrazu vyriešia všetky problémy Slovenska a mnohí občania tomu aj veria. Veria, že pád vlády je cestou k predčasným voľbám a zmene pomerov v štáte," povedala Vorobelová.„Nemôžem sa rozhodovať tak, ako si to prajú mienkotvorné médiá a nimi zmanipulovaná verejnosť či riadiť sa podľa predstáv iných. Je pre mňa neprípustné, aby premiér Eduard Heger pri obhajobe svojej vlády a práce pred parlamentom vyhlasoval, že jeho vláda je proukrajinská, proeurópska, a tak to aj musí ostať," dodala Vorobelová s tým, že je pre ňu najdôležitejšie to, aby bola vláda v prvom rade proslovenská.„Neviem, komu sľuboval vernosť Eduard Heger, ale ja som sľúbila vernosť slovenskému národu a Slovenskej republike, a preto moje rozhodnutie je aj v tomto prípade jednoznačné. Ja nie som vlastizradkyňou, preto slovenský národ nezradím a budem hlasovať za Slovensko, pretože pre každého poslanca NR SR musí byť Slovensko a jeho občania vždy na prvom mieste," uzavrela poslankyňa.