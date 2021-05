Slováci si za svoj výkon zaslúžili v Prahe lepší výsledok, ich kvalitu uznal aj český tréner (video)

Aktivita Slovákov nebola prekvapením

Česi vymenia brankára

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Štvrtkový výkon slovenských hokejistov v Prahe proti Čechom si žiadal lepší výsledok ako konečných 0:2. Slováci prestrieľali súpera zvučného mena v pokusoch na bránku 24:19 a dve tretiny boli korčuliarsky aj herne lepším tímom.Aj keď išlo len o prípravný zápas, priznal to aj český tréner Filip Pešán . "Slováci boli stále o krok vpredu a teda skôr pri puku. Boli pohyblivejší a dôraznejší v súbojoch. Preto bola naša cesta za víťazstvom zložitá. Až po komerčnej prestávke v tretej tretine sme trochu začali pripomínať mužstvo, ktorým chceme byť," vyhlásil Filip Pešán v rozhovore na webe iDnes.cz.Podľa českého trénera ho zverenci Craiga Ramsayho neprekvapili, lebo očakával oduševnený a korčuliarsky veľmi kvalitný výkon od mladého slovenského tímu."Slovenskí hráči z extraligy disponujú veľkou rýchlosťou. A na malej ľadovej ploche v O2 Arene v Prahe je rýchlosť dôležitý atribút hry. S korčuliarsky zdatným súperom sme si dve tretiny nevedeli poradiť, ale nakoniec sme si našli cestu k víťazstvu," pochválil slovenského súpera 43-ročný český tréner.Pešán upozornil ešte na jeden aspekt toho, prečo jeho hráči vo štvrtok nekorčuľovali podľa predstáv."Nechcem sa vyhovárať na to, že náš tím sa neustále mení, lebo to platí aj pre našich súperov. Skôr sa na výkonoch podpisuje mesiac trvajúca príprava a hráči už toho majú plné zuby. Preto najbližšie trochu zvoľníme, aby sme si uchovali energiu pre majstrovstvá sveta," vyhlásil.Podľa hlavného trénera Čechov brankár Roman Will po shutoute proti Slovákom zatiaľ nemá istotu miestenky na MS 2021, ale "odchytal veľmi dobrý zápas a urobil výrazný krok k záverečnej nominácii."Pred piatkovým odvetným súbojom Česko - Slovensko, ktorý sa hrá opäť v pražskej 02 Arene so začiatkom o 20.20 h, Pešán doplnil: "Dám šancu ďalším novým hráčom okrem Tomáša Zohornu, ktorý dostal extra voľno, aby sa úplne vyliečil. V bránke nastúpi Petr Kváča."