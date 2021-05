Hráči Popradu sa odmietali vzdať, Skokan dohrával zápas so Zvolenom s otrasom mozgu aj poškodeným meniskom

Odmietal sa vzdať

Najužitočnejší hokejista play-off

Budúcnosť v Poprade je neistá

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Keď sa zavŕši hokejová sezóna a rozhodne sa o majstrovskom titule, v prvých chvíľach je to vždy hra emócií a kontrastov. Zvolenská majstrovská eufória sa vo štvrtok ostro pretínala s obrovským sklamaním v tvárach popradských hráčov.Všetci mali toho plné zuby a viacerí dohrávali finále play-off s menšími či väčšími zraneniami. Najhoršie na tom bol útočník Dávid Skokan , ktorý mal hneď niekoľko zdravotných problémov, čo signalizovala aj jeho celotvárová ochrana tváre."Hral som s poškodeným meniskom i chrupavkou. Vo finále som mal aj otras mozgu. Stačilo sa mi len trochu dotknúť sa brady a hneď ma vyplo,“ priznal Dávid Skokan pre Sportnet. "Zo zdravotných dôvodov som sa ospravedlnil do reprezentácie. Vážim si túto ponuku, ale som tak vyčerpaný, že potrebujem dva či tri týždne voľno,“ podotkol.K svojmu rozhodnutiu hrať rozhodujúce zápasy o titul napriek veľkým zdravotným problém dodal: "Manželka mi vravela, že zdravie je prvoradé. Aj tréneri i riaditeľ klubu mi hovorili, aby som nehral. Ja som sa však nechcel vzdať."Bývalý hokejista Boris Valábik , ktorý v štúdiu RTVS analyzoval finálovú sériu play-off, na adresu Skokana, ale aj ďalších zraneniami sužovaných hráčov Popradu podotkol."Skokan hral s otrasom mozgu, to je pre mňa líder. Haščák zasa so zraneným priťahovačom, bolo to možno vidieť na jeho pohybe, a to dal v predchádzajúcom zápase dva góly. Lukáš Handlovský mal zlomený palec na nohe a Adam Drgoň zlomený nos aj otras mozgu. A to odohral všetky zápasy s výnimkou posledného vo finále. Bolí ma pohľad na hráčov, ktorí prežívajú obrovský smútok. Na druhej strane mám radosť zo zvolenskej radosti, lebo titul si zaslúžili."Práve Dávid Skokan sa stal najužitočnejším hokejistom play-off. Ocenenie Zlatá korčuľa si prevzal po skončení piateho finálového stretnutia vo Zvolene. Tridsaťdvaročný útočník v 15 zápasoch play-off dosiahol 15 bodov za 9 gólov a 6 asistencií. Ďalších 50 bodov nazbieral predtým v základnej časti."Skokan dostal ocenenie za vystúpenia počas celého play-off, v ktorom patril medzi najproduktívnejších hokejistov i najlepších strelcov. Ocenené boli aj jeho líderské schopnosti na ľade aj mimo neho a zabodoval aj vďaka veľkej obetavosti. V druhom stretnutí finále dostal zásah pukom do hlavy a na ďalšie duely nastupoval s veľkým sebazaprením," napísala Asociácia profesionálnych hokejových klubov v tlačovej správe."Túto cenu som dostal aj vďaka spoluhráčom v útoku. Je to aj ich zásluha. Rád by som ju venoval svojmu otcovi, ktorý ma vychoval. Patrí mu vďaka,“ skromne komentoval Skokan.Poprad sa ani v treťom finále nedočkal prvého slovenského titulu. Skokan načrtol, v čom bol Zvolen vo finálovej sérii lepší."Prehrali sme prvými dvoma zápasmi, v ktorých sme mali aj trochu smolu. Ako správni lídri musíme zobrať na seba zodpovednosť a povedať, že sme opäť nedotiahli Poprad k titulu. Berieme to na seba," vravel aj za spoluhráčov z elitného útoku Patrika Svitanu Na otázku Sportnetu, či aj v budúcej sezóne zostane v Poprade, odpovedal vyhýbavo: "Nejaké ponuky sú, ale nechám si to pre seba."