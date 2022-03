Slováci skončili na 10. priečke v hodnotení úspešnosti krajín v Pekingu, majú už 61 medailí

Slovenské medaily získali traja športovci

Štvrtá najúspešnejšia zimná paralympiáda



Prehľad medailových bilancií slovenských športovcov na ZPH (18-21-22):

Lillehammer 1994: 0 zlatých - 3 strieborné - 2 bronzové medaily (19. miesto)

Nagano 1998: 0-6-4 (18. miesto)

Salt Lake City 2002: 0-3-6 (20. miesto)

Turín 2006: 0-1-1 (13. miesto)

Vancouver 2010: 6-2-3 (4. miesto)

Soči 2014: 3-2-2 (6. miesto)

Pjongčang 2018: 6-4-1 (7. miesto)

Peking 2022: 3-0-3 (10. miesto)







Konečná medailová bilancia krajín na ZPH 2022 v čínskom Pekingu:

1. Čína 18 - 20 - 23 (zlato - striebro - bronz)

2. Ukrajina 11 - 10 - 8

3. Kanada 8 - 6 - 11

4. Francúzsko 7 - 3 - 2

5. USA 6 - 11 - 3

6. Rakúsko 5 - 5 - 3

...

10. SLOVENSKO 3 - 0 - 3





13.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská výprava zdravotne znevýhodnených športovcov má za sebou úspešné zimné paralympijské hry. V čínskom Pekingu získali Slováci dovedna šesť medailí - tri zlaté a tri bronzové. V hodnotení úspešnosti krajín im to zabezpečilo 10. miesto.Dominovali Číňania, ktorí si vybojovali 61 cenných kovov - 18 zlatých, 20 strieborných a 23 bronzových. Na druhom mieste skončil vojnou ťažko skúšaní Ukrajinci (11-10-8) a na treťom Kanaďania (8-6-11). Krátko pred začiatkom ZPH 2022 Medzinárodný paralympijský výbor rozhodol o tom, že sa na nich nezúčastnia športovci z Ruska a Bieloruska.O všetky slovenské medaily sa postarala trojica paraalpských lyžiarov Henrieta Farkašová Miroslav Haraus . Historicky najúspešnejšia slovenská paralympionička Farkašová brala zlato v zjazde a superkombinácii a celkovo sa dostala už na 11 zlatých medailí.Šesťnásťročná debutantka na tomto fóre Rexová sa senzačne stala víťazkou v super G a odniesla si aj bronz v slalome, skúsený Haraus bol bronzový v slalome aj v obrovskom slalome.V porovnaní s Pjongčangom 2018 Slováci o čosi ustúpili z pozícií, keďže pred štyrmi rokmi v Kórejskej republike vybojovali 11 medailí a z toho až 6 zlatých. Znamenalo to vtedy vôbec najúspešnejšie vystúpenie na zimnej paralympiáde v histórii slovenskej samostatnosti.Z historického prehľadu medailových poradí je zrejmé, že slovenskí športovci po štvrtý raz za sebou vybojovali na ZPH minimálne tri zlaté medaily a to je skvelá vizitka. Aktuálne to v Pekingu boli pre Slovensko štvrté najúspešnejšie zimné paralympijské hry za Pjongčangom 2018, Vancouvrom 2010 a Soči 2014.Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi v Pjongčangu Slováci pokorili hranicu päťdesiatich medailí zo ZPH, aktuálne v Pekingu sa už dostali nad šesťdesiat. Paralympionici SR ich majú 61, z toho 18 so zlatým, 21 so strieborným a 22 s bronzovým odleskom.Šesťdesiat jeden cenných kovov znamená historicky pätnástu priečku pre Slovensko v hodnotení všetkých ZPH od roku 1976. A to sa Slováci ako samostatná krajina prvýkrát predstavili v Lillehammeri 1994. Najúspešnejšie trio krajín tvoria Nemecko, Nórsko a USA.