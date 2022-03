Shiffrinová pricestuje do Courchevelu s náskokom 56 bodov na Vlhovú, zabojuje o svoj štvrtý celkový titul

Shiffrinová sa usiluje o štvrtý titul

Shiffrinová mala málo času na regeneráciu

13.3.2022 - O celkovom prvenstve v ženskom Svetovom pohári alpského lyžovania sa rozhodne v napätom súboji medzi Mikaelou Shiffrinovou Petrou Vlhovou . Obe v predposlednom slalome sezóny vo švédskom Aare skončili mimo pódia. Slovenka obsadila štvrtú priečku, Američanka bola deviata.Išlo o prvé preteky v slalome SP po šiestich rokoch, keď ani jedna z týchto dvoch aktérok nestála na stupňoch víťazov. Séria 53 pretekov sa začala po nočnom podujatí vo Flachau v januári 2016, keď Vlhová skončila šiesta a Shiffrinová si doliečovala zranenie kolena.Shiffrinová na záverečné podujatie sezóny do Courchevelu pricestuje s náskokom 56 bodov na obhajkyňu veľkého krištáľového glóbusu. Americká lyžiarka sa usiluje o svoj štvrtý celkový titul, Slovenka o druhý.Pred zastávkou vo Švédsku mala 26-ročná Shiffrinová náskok na svoju slovenskú prenasledovateľku 117 bodov, ale už v piatok prišla o 40 bodov. V obrovskom slalome skončila tretia, kým Vlhová suverénne zvíťazila.“Ak sa cítim dobre na lyžiach a solídne s prípravou, potom si viac verím a pritlačím na výkon. Niekedy to však nefunguje. Určite mám motiváciu, aby som sa pokúsila niektoré veci napraviť v ďalších pretekoch,“ uviedla Mikaela Shiffrinová pre agentúru AP.V sobotňajšom slalome bola Slovenka po prvom kole druhá, ale napokon klesla na štvrtú priečku. Shiffrinová v záverečnej jazde stratila až päť pozícií a skončila deviata. Preteky vyhrala rakúska reprezentantka Katharina Liensbergerová . Deviate miesto je pre Američanku najhorším výsledkom v slalome Svetového pohára, ak nerátame tri nedokončené preteky.“Pri niektorých mojich jazdách som sa cítila v poriadku, ale nenašla som dobré časovanie do oblúkov. Energie je teraz určite málo. Preteky obrovského slalomu mi zobrali najviac energie zo všetkých pretekov v tejto sezóne, takže na regeneráciu na slalom bol krátky čas,“ doplnila úspešná americká lyžiarka.Vo francúzskych strediskách Courchevel a Méribel sa ženy predstavia postupne v zjazde, super-G, slalome a obrovskom slalome. O víťazke veľkého krištáľového glóbusu sa rozhodne v nedeľu 20. marca.