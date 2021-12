Slováci skončili vo Vispe druhí, Ramsay: Dobrý zápas s dobrým súperom

Slovenskí hokejisti obsadili druhé miesto na Švajčiarskom pohári (NaturEnergie Challenge) vo Vispe. V piatkovom priamom stretnutí o prvú priečku podľahli domácemu výberu tesne 2:3. O oba góly SR sa postaral Miloš Kelemen. V 57. minúte rozhodol Killian Mottet. Zverenci Craiga Ramsayho zdolali v prvom stretnutí Lotyšsko 6:2.



Za najlepšieho hráča Slovenska vyhlásili Kelemena, na druhej strane získal ocenenie taktiež dvojgólový Denis Hollenstein.



Organizátori vo Vispe museli krátko pred štartom zmeniť celý program turnaja po tom, ako sa z neho odhlásili Nóri pre sprísnené pandemické opatrenia v krajine. Slovensko malo prvý zápas odohrať pôvodne až vo štvrtok, no nakoniec s Lotyšskom nastúpili proti sebe už v stredu len krátko po príchode do dejiska turnaja.



Pre Slovensko to bol posledný zápas pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu.

Švajčiarsky pohár

(NaturEnergie Challenge, Visp):



Švajčiarsko - SLOVENSKO 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 35. Hollenstein (Haas), 43. Hollenstein (Praplan), 57. Mottet (Marti, Müller) - 9. Kelemen (Gernát), 46. Kelemen (Zuzin). Rozhodovali: Tscherrig (Švaj.), Campbell (Kan.) - Obwegeser (Švaj.), Ondráček, (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Švajčiarsko: Berra - Heldner, Geering, Loeffel, Marti, Glauser, Kreis, Sutter, Le Coultre - Praplan, Hass, Hollenstein - Bertschy, Malgin, Scherwey - Riat, Walser, Mottet - Zehnder, Senteler, Müller



Slovensko: Rybár - Bučko, Gernát, Gachulinec, Golian, Vitaloš, Ivan - Kelemen, Hudáček, Zuzin - Baláž, Gríger, Varga - Regenda, Roman, Bondra - Koch, Šiška, Mucha

Slováci si zahrali už po 78 sekundách presilovku, ale vôbec im nevyšla, nedokázali sa udržať v útočnom pásme a navyše krátko po jej konci sa museli brániť oni presile. Švajčiari po zbytočnom faule Kocha súpera zatlačili a v 6. minúte po skrumáži pred Rybárom takmer dorazili puk do siete. Ramseyho hráči sa však ubránili a v 9. minúte išli so šťastím do vedenia. Kelemen získal pred bránkou odrazený puk, vystrelil a Riat si ho nešťastne zrazil do siete - 0:1. V 11. minúte išiel Bertschy sám na brankára, Gachulinec zatiahol ručnú brzdu a rozhodca nariadil trestné strieľanie. Puk si zobral sám faulovaný hráč, no Rybár vystihol jeho bekhendový blafák. Druhá presilovka v zápase vyšla Slovákom už oveľa lepšie a mohli vyhrávať 2:0, no domáci brankár Berra vytiahol parádny zákrok lapačkou a chytil Zuzinovu strelu do úplne odkrytej bránky. Slováci sa v druhej polovici tretiny zlepšili a mali viac z hry. V 16. minúte vypálil Gernát, no Berra bol opäť na svojom mieste.

V 24. minúte ušiel obrane hostí Zehnder, prudko vystrelil z ľavého kruhu, ale Rybár si postrážil priestor pri bližšej žŕdke. Slovenský brankár sa zapotil aj o minútu neskôr, keď sa na neho vyrútil opäť z ľavej strany Malgin, ktorý neuspel ani z dorážky. Tlak domácich, ktorí hrali od druhého dejstva agresívnejšie a hlavne priamočiarejšie, pokračoval. V 26. minúte ich fanúšikovia už zdvíhali ruky nad hlavy, ale Gernát vytiahol skackajúci puk ešte pred bránkovou čiarou. Slováci si v týchto chvíľach nevedeli rady a nápor zastavili len faulom Kocha. Na Rybára išla jedna strela za druhou a teč Sentelera takmer skončil v sieti. Slováci sa dostávali pred Berru len sporadicky, pri pukoch boli pomalšie a v podstate ich len vyhadzovali. V 32. minúte nahodil puk na bránku Zuzin, kde clonil Ivan, švajčiarsky brankár ho na dvakrát skrotil. V 35. minúte sa domácim podarilo vyrovnať. Slovenská formácia bola dlho na ľade, za bránkou prišlo k strate puku a Hollenstein využil dôraz pred Rybárom - 1:1. V 37. minúte mohli domáci už viesť, no strela Suttera opečiatkovala len žŕdku. V závere sa neujali ani ďalšie ich šance, hlavne zásluhou Rybára. Švajčiari vyhrali druhú tretinu na strely 21:3.



A v úvode tretej otočili priebeh zápasu. Už po niekoľkých sekundách išiel na trestnú Roman, čo domáci potrestali v závere presilovky. V 43. minúte prihral Praplan spoza bránky, puk sa dostal k Hollensteinovi a ten svojím druhým gólom v zápase poslal domácich do vedenia - 2:1. Nasledovala ďalšia neúspešná presilovka hostí, no krátko po nej sa dokázali udržať v pásme, Kelemen poslal strieľaný pas pred Berru a puk si zrazil jeden z domácich obrancov do siete - 2:2. Dobiedzajúceho Hudáčka predbehla korčuľa Le Coultrea. Po vyrovnávajúcom góle sa vyrovnala aj hra, no v útoku boli stále nebezpečnejší domáci. V 55. minúte sa dostal išiel 1 proti 1 Hudáček, jeho strelu spoza obrancu chytil Berra, ktorý si vzápätí poradil aj s delovkou Gernáta od modrej. Záverečné minúty sa hrali vo vysokom tempe zo strany na stranu. Rozhodnutie prišlo v 57. minúte, keď obrana hostí prepadla, Marti s Mottetom sa dostali do prečíslenia a druhý menovaný dorazil puk do siete - 3:2.



Povedali po zápase (zdroj: RTVS, www.hockey slovakia.sk):



Craig Ramsay, tréner SR: "Nikdy nemôžete byť spokojný, ak prehráte. Ale odohrali sme dobrý zápas so súperom, ktorý je vždy výborne koučovaný, hrá rýchlo, o trochu rýchlejšie ako my. V druhej tretine sme mohli inkasovať viac gólov, ale náš brankár Rybár bol skvelý. Na zápas za dobre pozeralo, bol rýchly a ofenzívny z oboch strán, my sme iba nebránili, ale napádali sme ich a oni tiež. Síce sme zápas prehrali, ale bolo to dobré."

Miroslav Šatan, prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie: "Myslím si, že tie výkony boli dobré. Určite by sme ale tento výsledok brali o niečo lepší. Urobili sme tam drobné chybičky, ktoré nás stáli víťazstvo na turnaji. Budeme pracovať na ich odstránení. Niektorí hráči zamiešali karty pozitívne, iní negatívne v rozhodovaní trénerov v nominácii na ZOH. Tréneri budú mať čas zanalyzovať jednotlivé výkony hráčov na videu. Rozhodnutia sa budú robiť v januári, olympiáda nie je ďaleko. Veľkým faktorom pri rozhodovaní bude, či s nami pôjdu alebo nepôjdu hráči z NHL."



Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Dnes to nebol náš najlepší výkon. Prvá tretina bola ešte v poriadku, v druhej nás súper prehral, v tretej sme stiahli hru na tri päťky a dokázali sme vyrovnať. V závere sme spravili jednu chybu, bolo z toho prečíslenie a Švajčiari, myslím si, zaslúžene vyhrali. Dnes sme proste urobili viac chýb my. Náš prvý útok ukázal svoju silu, zaslúžil si vyrovnávajúci gól. Kelemen ide za gólmi, každá strela je nebezpečná. Hrali sme dobrý a rýchly hokej, dokázali sme vstrebať veci, ktoré vyžaduje tréner, a myslím si, že to bol pre nás celkom vydarený turnaj."



Peter Zuzin, útočník SR: "Škoda tretieho gólu, myslím si, že sme boli vyrovnaný súper, i keď v druhej tretine mali viac z hry oni. Možno mohlo byť predĺženie a možno by sme v ňom vyhrali. Ja som mal dať pri mojej šanci gól, bola otvorená bránka, nechcel som to dávať po ľade a trafil som mu to do lapačky. Myslím si, že náš útok celkom fungoval, ak by sme hrali spolu trochu dlhšie, ešte viac by sme sa zohrali. S turnajom môžeme byť spokojní, škoda dnešnej prehry."

Tabuľka:



1. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 5:3 6



2. Slovensko 2 1 0 0 1 8:5 3



3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:8 0