Slovenskí hokejisti na Švajčiarskom pohári zamiešali kartami, Ramsay rozmýšľa o nominácii na ZOH

Najproduktívnejší bol Kelemen

Dve druhé miesta na turnajoch

Tréner vyzdvihol troch hráčov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Jedna nevydarená tretina v súboji proti Švajčiarom zmarila slovenské plány na celkový triumf na turnaji NaturEnergie Challenge. Zatiaľ čo na novembrovom Nemeckom pohári v Krefelde Slováci vyzliekli Švajčiarov donaha a uštedrili im debakel 1:7, vo Vispe boli domáci od druhej tretiny lepším tímom.V pokusoch na bránku hostí prestrieľali 43:20 a napriek skvelému výkonu brankára Patrika Rybára tri minúty pred koncom dosiahli víťazný gól."Mali sme veľa mladých hráčov, robili sme chyby, ale Švajčiari mali nabitý mančaft zložený z hráčov ich najvyššej súťaže. Hráčov pred sebou som sa snažil organizovať. Hrali však zodpovedne a snažili sa. Z chýb sa musíme poučiť a preniesť zlepšenie do budúcich zápasov," uviedol brankár Patrik Rybár vo videu, ktorý sprostredkoval Slovenský zväz ľadového hokeja. Na margo celého turnaja brankár bieloruského účastníka KHL Dinama Minsk dodal: "Hodnotím to pozitívne, uhrali sme dobré výsledky so silnými mužstvami."Najproduktívnejším Slovákom vo Vispe bol Miloš Kelemen. Dvadsaťdvaročný útočník si na krídle prvého útoku veľmi dobre rozumel s Petrom Zuzinom a Liborom Hudáčkom na centri. Vo dvoch zápasoch Kelemen strelil tri góly a pridal aj jednu asistenciu. "Som rád, že mi to tam padlo, ale turnaj by bol úspešný vtedy, keby sme ho vyhrali. Škoda toho jedného gólu, ktorý sme dostali v závere od Švajčiarov. Zápas bol dobrý z našej strany, v druhej tretine sme však mali výpadok. S Peťom Zuzinom sme hrali spolu pár zápasov už minulý rok. Dobre sa mi s ním hralo aj teraz, rovnako ako s Liborom Hudáčkom na centri. Je to výborný a skúsený hráč, vie to tam hodiť," skonštatoval Kelemen.Na otázku, či sa dobrými výkonmi zaradil medzi kandidátov na olympijskú nomináciu do Pekingu, odpovedal: "Snažil som sa urobiť maximum, ale je to na tréneroch. Teraz sa musím vrátiť do klubu, pracovať ďalej a byť zdravý. Až potom uvidíme, ako to dopadne," doplnil ofenzívny hráč českého extraligistu BK Mladá Boleslav.Tréner Craig Ramsay vyzdvihol dobre organizovanú hru Švajčiarov a priznal. že v rýchlostných pretekoch na korčuliach dominovali nad jeho zverencami. "Po prehre nemôžem byť nikdy spokojný, ale myslím si, že to bol kvalitný zápas. Kedykoľvek hráme proti švajčiarskemu tímu, je tam zreteľná trénerská práca Patricka Fischera. Najmä v druhej tretine bol súper lepší, ale od ďalších gólov nás zachránil výborný Rybár. Celkovo tento zápas aj celý turnaj mali pre nás aj hráčov význam," podotkol Ramsay.Slovensko pod jeho vedením absolvovalo v rozpätí jedného mesiaca dve turnajové previerky v Nemecku a Švajčiarsku. Z piatich zápasov Slováci zvíťazili v troch a celkovo dvakrát obsadili druhé miesto. Boli to posledné turnaje pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pekingu. Na nich má zatiaľ istú účasť iba vopred ohlásené trio z NHL (Jaroslav Halák, Erik Černák, Andrej Sekera), ani to však nemusí byť pravda. Vzhľadom na prudko sa zhoršujúcu situáciu so šírením nového variantu koronavírusu účasť hokejistov z NHL pod piatimi kruhmi v Číne stále nie je istá. Z výberu, ktorý odohral dva zápasy na Švajčiarskom pohári, sa zrejme do Pekingu dostane hneď niekoľko hráčov."Bolo tu pár hráčov, ktorí majú šancu zahrať si v Pekingu. Patria sem Hudáček, Gernát, Zuzin, ale výborne hrali aj Regenda, Kelemen či Roman," skonštatoval Ramsay. Podľa generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana viacerí hráči zamiešali kartami v nominácii na ZOH 2022, ale nie všetci len z pozitívnej stránky. "Tréneri budú mať dostatok času na to, aby si zanalyzovali výkony jednotlivých hráčov na videu. Olympiáda je ešte ďaleko, rozhodnutia sa budú robiť v januári. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní bude aj to, či s nami pôjdu hráči z NHL," uviedol Šatan.Prezident SZĽH už neráta s ďalším prípravným zápasom pred ZOH v Pekingu, nominácia by podľa Šatana mohla byť známa v polovici januára. "Hráči budú vo svojich ligách hrať čo najdlhšie, uvidíme, ako to dopadne s hráčmi zo zámoria. Musíme si počkať na niektoré rozhodnutie. Odchod na olympijské hry by mohol byť 2. alebo 3. februára po krátkom trojdňovom zraze v závere januára. Taký je predbežný plán," dodal Šatan pre hockeyslovakia.sk.