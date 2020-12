Slováci spoznali cestovný plán kvalifikácie MS 2022, vycestujú do Ruska aj Chorvátska

Môžu získať deväť rýchlych bodov

Náročné športovo aj logisticky



Program zápasov Slovenska v kvalifikačnej H-skupine MS 2022



zdroj: futbalsfz.sk



24. 3. 2021 Cyprus - Slovensko (20.45 h)

27. 3. 2021 Slovensko - Malta (20.45)

30. 3. 2021 Slovensko - Rusko (20.45)



1. 9. 2021 Slovinsko - Slovensko (20.45)

4. 9. 2021 Slovensko - Chorvátsko (20.45)

7. 9. 2021 Slovensko - Cyprus (20.45)



8. 10. 2021 Rusko - Slovensko (20.45)

11. 10. 2021 Chorvátsko - Slovensko (20.45)



11. 11. 2021 Slovensko - Slovinsko (20.45)

14. 11. 2021 Malta - Slovensko (15.00)



9.12.2020 (Webnoviny.sk) - Desať zápasov za 235 dní, začiatok 24. marca na Cypre a záver 14. novembra na Malte. Slovenská futbalová reprezentácia deň po žrebe skupinovej fázy kvalifikácie MS 2022 spoznala aj cestovný plán svojho snaženia. A ten sa na prvý pohľad tvári pomerne zhovievavo. Najmä na samom začiatku.Hneď na úvod čaká na zverencov Štefana Tarkoviča trojzápas, z ktorého by si mohli pripísať plný počet 9 bodov. Najprv to budú marcové konfrontácie s outsidermi H-skupiny na Cypre a doma s Maltou, ktoré vyvrcholia domácim súbojom s Rusmi.Nasledovať bude dlhá pauza až do septembra, keďže letnou prioritou bude záverečný turnaj majstrovstiev Európy rovnako s účasťou Slovenska.Začiatkom septembra v rozpätí piatich dní prídu na rad zápasy v Slovinsku (1. 9.) a doma proti Chorvátsku (4. 9.), čo môže byť jedna z kľúčových fáz kvalifikácie. Doplnené budú o domáci duel s Cyprom (7. 9.).Ešte dôležitejší možno bude októbrový dvojzápas v Rusku a Chorvátsku (8. a 11. 10.), ktorý sa javí z hľadiska všeobecne považovanej kvality súperov aj ako najnáročnejší. Napokon v novembrovom závere skupinovej časti kvalifikácie Slováci privítajú doma Slovincov (11. 11.) a vycestujú na Maltu (14. 11.)."Naša skupina bude zaujímavá práve svojou vyrovnanosťou. Každý hrací deň môže zmeniť situáciu v tabuľke. Očakávam, že sa rozhodne až na konci, teda v poslednom asociačnom termíne. Chceme byť úspešní, no bude to náročné. Nielen športovo, ale aj logisticky. V marcovom asociačnom termíne odohráme tri zápasy, ktoré do veľkej miery určia vývoj kvalifikácie. Musíme sa maximálne dobre nachystať," uviedol tréner reprezentácie SR Štefan Tarkovič pre denník Šport.Priamy postup na MS 2022 do Kataru si vybojujú len víťazi desiatich európskych skupín. Tímy z druhých miest dostanú šancu v marci 2022 po boku dvoch víťazov skupín z Ligy národov 2020/2021, ktorí v kvalifikácii MS 2022 neskončili vo svojej skupine na prvých dvoch priečkach.Žreb z tucta týchto tímov určí tri štvorice. Najprv nastúpia proti sebe v semifinále a víťazi vo finále. Traja úspešní finalisti sa predstavia na MS 2022.