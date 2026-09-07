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07. septembra 2026
Slováci spoznali program zápasov na MS 2027. Kedy ich čakajú favoriti?
Svetový šampionát sa začne vo štvrtok 13. mája 2027, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku. Slovenská ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Svetový šampionát sa začne vo štvrtok 13. mája 2027, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku.
Slovenská hokejová reprezentácia už pozná program svojich zápasov v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku. Slováci absolvujú sedel duelov v Düsseldorfe a menej zdatných súperov majú v úvode.
Svetový šampionát sa začne netradične už vo štvrtok 13. mája, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR o dva dni neskôr v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku. O deň neskôr opäť na poludnie absolvuje duel proti Kazachstanu.
Nasledovať budú merania síl s Maďarmi v utorok 18. mája o 20.20 h a s Kanadou vo štvrtok 20. mája o 16.20 h.
Potom prídu na rad Američania v sobotu 22. mája o 20.20 h a Česi v pondelok 24. mája o 20.20 h. Účinkovanie v skupinovej časti uzavrú slovenskí hokejoví reprezentanti v utorok 25. mája o 16.20 h proti Nórsku, bronzovému tímu z ostatného svetového šampionátu.
Zápas A-skupiny sa uskutočnia v Mannheime a úplne prvý súboj turnaja bude hostiť futbalový štadión v Gelsenkirchene, predstavia sa v ňom domáci Nemci a Švajčiari. Organizátori prezradili, že vstupenky na turnaj budú predávať už od stredy 9. septembra.
Obe dejiská budú vo štvrtok 27. mája hostiť štvrťfinálové stretnutia, o medaily sa bude hrať počas víkendu 29. a 30. mája 2027 v Düsseldorfe.
sobota 15. mája: Slovensko - Dánsko (12.20)
nedeľa 16. mája: Slovensko - Kazachstan (12.20)
utorok 18. mája: Slovensko - Maďarsko (20.20)
štvrtok 20. mája: Kanada - Slovensko (16.20)
sobota 22. mája: Slovensko - USA (20.20)
pondelok 24. mája: Česko - Slovensko (20.20)
utorok 25. mája: Nórsko - Slovensko (16.20)
Zdroj: SITA.sk - Slováci spoznali program zápasov na MS 2027. Kedy ich čakajú favoriti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová reprezentácia už pozná program svojich zápasov v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku. Slováci absolvujú sedel duelov v Düsseldorfe a menej zdatných súperov majú v úvode.
Svetový šampionát sa začne netradične už vo štvrtok 13. mája, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR o dva dni neskôr v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku. O deň neskôr opäť na poludnie absolvuje duel proti Kazachstanu.
Nasledovať budú merania síl s Maďarmi v utorok 18. mája o 20.20 h a s Kanadou vo štvrtok 20. mája o 16.20 h.
Potom prídu na rad Američania v sobotu 22. mája o 20.20 h a Česi v pondelok 24. mája o 20.20 h. Účinkovanie v skupinovej časti uzavrú slovenskí hokejoví reprezentanti v utorok 25. mája o 16.20 h proti Nórsku, bronzovému tímu z ostatného svetového šampionátu.
Zápas A-skupiny sa uskutočnia v Mannheime a úplne prvý súboj turnaja bude hostiť futbalový štadión v Gelsenkirchene, predstavia sa v ňom domáci Nemci a Švajčiari. Organizátori prezradili, že vstupenky na turnaj budú predávať už od stredy 9. septembra.
Obe dejiská budú vo štvrtok 27. mája hostiť štvrťfinálové stretnutia, o medaily sa bude hrať počas víkendu 29. a 30. mája 2027 v Düsseldorfe.
Program slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2027:
sobota 15. mája: Slovensko - Dánsko (12.20)
nedeľa 16. mája: Slovensko - Kazachstan (12.20)
utorok 18. mája: Slovensko - Maďarsko (20.20)
štvrtok 20. mája: Kanada - Slovensko (16.20)
sobota 22. mája: Slovensko - USA (20.20)
pondelok 24. mája: Česko - Slovensko (20.20)
utorok 25. mája: Nórsko - Slovensko (16.20)
Zdroj: SITA.sk - Slováci spoznali program zápasov na MS 2027. Kedy ich čakajú favoriti? © SITA Všetky práva vyhradené.
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