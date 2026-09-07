Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 7.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Slováci spoznali program zápasov na MS 2027. Kedy ich čakajú favoriti?


Tagy: Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027 Slovenská hokejová reprezentácia

Svetový šampionát sa začne vo štvrtok 13. mája 2027, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku. Slovenská ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics_ice_hockey_43496 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Svetový šampionát sa začne vo štvrtok 13. mája 2027, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku.


Slovenská hokejová reprezentácia už pozná program svojich zápasov v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku. Slováci absolvujú sedel duelov v Düsseldorfe a menej zdatných súperov majú v úvode.

Svetový šampionát sa začne netradične už vo štvrtok 13. mája, prvé stretnutie absolvuje národný tím SR o dva dni neskôr v sobotu 15. mája o 12.20 h proti Dánsku. O deň neskôr opäť na poludnie absolvuje duel proti Kazachstanu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nasledovať budú merania síl s Maďarmi v utorok 18. mája o 20.20 h a s Kanadou vo štvrtok 20. mája o 16.20 h.

Potom prídu na rad Američania v sobotu 22. mája o 20.20 h a Česi v pondelok 24. mája o 20.20 h. Účinkovanie v skupinovej časti uzavrú slovenskí hokejoví reprezentanti v utorok 25. mája o 16.20 h proti Nórsku, bronzovému tímu z ostatného svetového šampionátu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zápas A-skupiny sa uskutočnia v Mannheime a úplne prvý súboj turnaja bude hostiť futbalový štadión v Gelsenkirchene, predstavia sa v ňom domáci Nemci a Švajčiari. Organizátori prezradili, že vstupenky na turnaj budú predávať už od stredy 9. septembra.

Obe dejiská budú vo štvrtok 27. mája hostiť štvrťfinálové stretnutia, o medaily sa bude hrať počas víkendu 29. a 30. mája 2027 v Düsseldorfe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Program slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2027:


sobota 15. mája: Slovensko - Dánsko (12.20)
nedeľa 16. mája: Slovensko - Kazachstan (12.20)
utorok 18. mája: Slovensko - Maďarsko (20.20)
štvrtok 20. mája: Kanada - Slovensko (16.20)
sobota 22. mája: Slovensko - USA (20.20)
pondelok 24. mája: Česko - Slovensko (20.20)
utorok 25. mája: Nórsko - Slovensko (16.20)




Zdroj: SITA.sk - Slováci spoznali program zápasov na MS 2027. Kedy ich čakajú favoriti? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta MS v hokeji 2027 Slovenská hokejová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Skutočný superhrdina! Pretekár zastavil, aby pomohol súperovi uväznenom v horiacom aute – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nitra strelila švédskym tímom iba po jednom góle, hoci proti Växjő sa herne zlepšila – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 