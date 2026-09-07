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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Nitra strelila švédskym tímom iba po jednom góle, hoci proti Växjő sa herne zlepšila – VIDEO



Hokejisti HK Nitra viedli nad Växjö Lakers 1:0, ale prehrali 1:3. Hokejisti Nitry majú po dvoch kolách obnoveného účinkovanie v Lige majstrov (CHL) na konte 0 bodov a iba dva strelené góly. Kvalitné ...



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69f3b7223d819629375332 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Hokejisti HK Nitra viedli nad Växjö Lakers 1:0, ale prehrali 1:3.


Hokejisti Nitry majú po dvoch kolách obnoveného účinkovanie v Lige majstrov (CHL) na konte 0 bodov a iba dva strelené góly. Kvalitné švédsky kluby boli nad sily slovenského majstra napriek výhode domáceho ľadu.

Po piatkovej hladkej prehre so Skellefteou (1:6) nasledovala v nedeľu po zlepšenom výkone ďalšia nitrianska prehra, tentoraz s Växjö Lakers 1:3.

Prostredná tretina súboja Nitra - Växjö patrila domácim, ale zverenci Erika Čaládiho vyťažili z množstva šancí len jeden gól.

Iba Vitaloš


Strelil ho obranca Martin Vitaloš po prihrávke Tomáša Chrenka. V tretej tretine ešte obrovskú šancu spálil Matej Paulovič, keď v nájazde neprekonal brankára švédskeho súpera a Nitra potom pykala.

V rozpätí necelých piatich minút Švédi posilnení o slovenského útočníka Petra Cehlárika otočili zápas. Švédsky góly strelili Karl Henriksson, Američan Brian Cooper a Lukas Elvenes. Na treťom góle mal asistenčný podiel aj Cehlárik.

https://www.instagram.com/p/Dc9HM9_oAcL


"Myslím si, že môžeme byť na hráčov hrdí. Hrali sme výborný hokej, boli sme kompaktní a išli sme si za svojím. Za stavu 1:0 sme boli aktívnejší aj lepší, gól na 1:2 nás zabrzdil. Šance sme mali na ďalšie góly, ale chýbala nám efektivita“ zhodnotil tréner Nitry Erik Čaládi pre TV Sport 1.

Nasledujú Fíni


CHL pokračuje v rýchlom slede, Nitra aktuálne prvýkrát vycestuje za súperom. Vo štvrtok 10. septembra sa predstaví na ľade fínskeho tímu KooKoo, o dva dni neskôr ju čaká ďalší fínsky protivník SaiPa.

V tabuľke 24 účastníkov CHL po dvoch zápasoch patrí slovenskému zístupcovi 21. priečka. Bez bodov je až sedem tímov. Na čele je 6-bodová Skelleftea.



Zdroj: SITA.sk - Nitra strelila švédskym tímom iba po jednom góle, hoci proti Växjő sa herne zlepšila – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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