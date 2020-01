Slováci spoznali súperov v kvalifikácii na Australian Open, Gombos môže naraziť na Lacka aj Kližana

Martin zabojuje o prvú účasť

Kužmová má istú účasť

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Poltucet slovenských tenistov a trojica tenistiek sa v pondelok dozvedeli mená svojich súperov v kvalifikácii úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open. Najvyššie nasadený je bratislavský rodák Andrej Martin , ktorý v rebríčku ATP figuruje na 105. mieste.Trojkolovú kvalifikáciu začne proti 207. hráčovi sveta - Rusovi Alexej Vatutinovi. Martin zabojuje vôbec o svoju prvú účasť v hlavnej časti spomenutého turnaja, naposledy však v Melbourne Parku vyhral zápas ešte v januári 2014.Nasadenou desiatkou kvalifikácie je Norbert Gombos , ktorý v prvom kole vyzve Argentínčana Juana Pabla Ficovicha. Ak by sa mu podarilo zvíťaziť, v druhom kole by mohol čeliť krajanovi Lukášovi Lackovi . Ten však musí zvládnuť prvú prekážku v podobe Taliana Roberta Marcoru.Zaujímavosťou je, že v eliminačnej fáze môže jeden zo spomenutého slovenského dua naraziť na Martina Kližana , ktorý je v rovnakej časti kvalifikačného programu. Niekdajší 24. hráč sveta si v prvom kole zmeria sily s 25-ročným Srbom Pedjom Krstinom.Súpera zvučného mena žreb prisúdil Jozefovi Kovalíkovi . Toho čaká Nemec Tobias Kamke, ktorý bol v hlavnej časti Australian Open už päťkrát. Vo vzájomnej bilancii má však navrch Bratislavčan. Jediný raz si zmerali sily v roku 2015 v rámci Sibiu Challenger a Kovalík zvíťazil 6:4, 7:6 (3). Filip Horanský to bude mať s postupom náročné. Ak by v prvom kole zdolal Španiela Roberta Ortegu-Olmeda, tak ho čaká lepší Rakúšan Dennis Novak alebo Nemec s výborným servisom Dustin Brown.Medzi ženami majú v Melbourne istú účasť v hlavnej časti "pavúka" zatiaľ iba Viktória Kužmová Anna Karolína Schmiedlová . Doplniť ich môže trio Jana Čepelová Kristína Kučová . Čepelovú čaká Japonka Kurumi Narová, 23-ročnú Bratislavčanku Šramkovú domáca Maddison Inglisová a najskúsenejšia K. Kučová nastúpi proti Rakúšanke Barbare Haasovej.