Svitko prežil svoju najhoršiu etapu na Rely Dakar, popísal chvíle hrôzy po nehode Goncalvesa (video)

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Paulo Goncalves bol jedným z mála pretekárov, ktorí zažili Rely Dakar na troch rôznych kontinentoch. Po piatich sezónach s Hondou začal spolupracovať s tímom Hero Motorsports a v Saudskej Arábii bol pripravený zabojovať o najvyššie priečky. Jeho trinásta účasť na púštnom dobrodružstve sa však skončila tragicky a vo veku 40 rokov ukončila jeho život Goncalves sa dostal do kontaktu s motorkami už v detstve. Jeho otec vlastnil dielňu pre motocykle a raz ho zobral na tréningovú dráhu.Práve to bol moment, ktorý napokon viedol k tomu, že už ako 17-ročný sa Goncalves stal profesionálnym pretekárom. Jeho najväčším úspechom bol titul majstra sveta v roku 2013 v cross country, no cenné bolo aj druhé miesto z Rely Dakar 2015, kde ho zdolal iba Španiel Marc Coma "Je to príliš vysoká cena, ktorú dnes musel niekto z nás zaplatiť. Nemám žiadne slová, ktoré by vyjadrili to, čo skutočne cítim. Bol to skvelý jazdec a príkladný človek, ktorého mali všetci radi. Veľa sily posielam celej jeho rodine v týchto ťažkých časoch. Budeš mi chýbať, Paulo," napísal Coma na sociálnej sieti instagram. Goncales je od roku 1979 už 25. pretekárom, ktorý prišiel o život na Rely Dakar.V nedeľňajšej etape našli jeho nehybné telo Austrálčan Toby Price a tiež 37-ročný Štefan Svitko . Slovák vo videu na facebooku popísal chvíle hrôzy."Pre mňa to bola najhoršia etapa v živote. S Tobym Pricom sme išli tesne za sebou a na 275. kilometri sme našli padnutého Paula Goncalvesa - bolo pod ním veľa krvi. Záchranári prišli za pár minút a asi polhodinu mu dávali masáž srdca s umelým dýchaním. Keď nevládali, tak som im pomohol. Ani po dlhej dobe však nejavil známky života, a tak ho prikryli. S Pricom sme im ho pomohli odniesť do vrtuľníka a potom sadli na motorky a išli do cieľa," povedal Svitko.Ľútosť nad tragickou udalosťou vyjadrili na sociálnych sieťach aj ďalší pretekári. "Je to najhorší deň pre motoristický šport. Odpočívaj a jazdi v pokoji, budeš mi veľmi chýbať. Myšlienky a modlitby idú k tvojej rodine a priateľom. Bolí to a je to ťažké prijať," napísal na instagrame Toby Price. Pridal sa aj priebežný líder 42. ročníka Rely Dakar v kategórii motocyklov Ricky Brabec . "Speedy, ďakujem ti za nezabudnuteľný čas, zábavu a predovšetkým za tvoje priateľstvo. Milióny z nás nikdy nezabudnú."