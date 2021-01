Slováci spoznali svojho súpera v štvrťfinále, v B-skupine si vybojovali postup aj Česi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Súpermi hokejistov Slovenska vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v kanadskom Edmontone budú reprezentanti USA. Rozhodli o tom štvrtkové silvestrovské súboje v základných skupinách. Duel o postup medzi kvarteto najlepších tímov na turnaji sa uskutoční v noci zo soboty na nedeľu o 4.30 h SEČ.Slováci mali vo štvrtok voľno, keďže už predtým odohrali svoje štyri stretnutia v A-skupine, obsadili v nej so ziskom 4 bodov 4. priečku a vedeli, že si zmerajú sily s víťazom B-skupiny. Na jej čelo sa dostali mladí Američania, ktorí zdolali Švédov 4:0. Hráči USA získali spolu 9 bodov, druhé miesto patrí osembodovým Rusom a tretie Švédom so šiestimi bodmi. Do štvrťfinále sa dostali aj Česi, ktorí vo štvrtok zdolali Rakúšanov hladko 7:0.Z A-skupiny okrem Slovákov postúpili ďalej aj domáci Kanaďania, ktorí nestratili ani bod. V záverečnom súboji si poradili s Fínmi 4:0. Druhí sú práve reprezentanti Fínska, tretí mladí Nemci. Okrem duelu USA - Slovensko sa tak uskutočnia aj súboje Rusko - Nemecko, Kanada - Česko a Fínsko - Švédsko. Všetky tieto stretnutia sú na programe v sobotu 2. januára 2021.Hokejisti SR si na MSJ zmerali sily s rovesníkmi z USA zatiaľ naposledy v decembri 2018, keď v základnej skupine turnaja v kanadskej Victorii podľahli zámorskému tímu tesne 1:2.