Jakeš sa na Rely Dakar nepredstaví, v Saudskej Arábie bol pozitívne testovaný na koronavírus

1.1.2021 - Tohtoročné púštne motoristické dobrodružstvo Rely Dakar 2021 bude bez slovenského motocyklistu Ivana Jakeša. Po prílete do Saudskej Arábie sa totiž podrobil testu na koronavírus s pozitívnym výsledkom, takže trinásty štart na tomto podujatí si v januári 2021 nepripíše. Maximom skúseného 47-ročného jazdca zatiaľ zostáva 4. priečka z roku 2013."Žiaľ, aj druhý kontrolný test vyšiel pozitívny. To znamená, že na Dakare štartovať nebudem," napísal Jakeš na Instagrame a pripojil aj fotku s prekrytím dýchacích ciest, na posteli boli položené motoristická prilba a jeho štartové číslo 23.Rely Dakar 2021 sa začne v sobotu 2. januára 11-kilometrovým prológom v Džidde, o deň neskôr je na programe prvá etapa Džidda - Bisha dlhá 622 km s 277 km rýchlostných skúšok. Na jej štarte tak budú len traja Slováci, všetci traja medzi motocyklistami. Najskúsenejším spomedzi nich je 38-ročný Štefan Svitko, ktorého čaká už dvanásta Rely Dakar.Okrem sa na podujatí predstavia aj Martin Benko a Erik Vlčák. Do 15. januára je na programe spolu 12 etáp s voľným dňom v sobotu 9. januára. Preteky vyvrcholia 15.1. tam, kde sa počas najbližšieho víkendu začnú - v meste Džidda.Vlani v súťaži automobilov na Rely Dakar triumfoval Španiel Carlos Sainz, medzi motocyklistami Američan Ricky Brabec, na štvorkolkách bol najrýchejší Čiľan Ignacio Cesale medzi kamiónmi Rus Andrej Karginov a medzi buginami Američan Casey Currie.