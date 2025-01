Slováci spoznali svojho súpera vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov. Vyjde im odplata za vlaňajšok?

1.1.2025 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti zabojujú o postup do bojov o medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v kanadskej Ottawe proti reprezentantom Fínska. Tím „Suomi“ zvíťazil v utorňajšom záverečnom zápase A-skupiny nad Lotyšskom 3:0 a 2. miesto v tabuľke mu prisúdilo tretí celok z „béčka“ - Slovensko. Zápas sa uskutoční vo štvrtok 2. januára o 23.00 h SEČ.Fínsko bolo súperom Slovenska vo štvrťfinále aj na minuloročnom svetovom šampionáte. Úspešnejší bol napokon severský tím, ktorý zvíťazil 4:3 po predĺžení a nakoniec obsadil 4. miesto.Odvtedy sa „dvadsiatky“ Fínska a Slovenska stretli v štyroch medzištátnych prípravných zápasoch. Až trikrát sa z triumfu radovali Fíni, vrátane duelu krátko pred MS v Kanade, keď deklasovali Slovákov vysoko 6:0.V ďalších štvrťfinálových dueloch na seba natrafia USA a Švajčiarsko, Česko nastúpi proti Kanade a Švédsko zabojuje o postup do semifinále proti Lotyšsku.Zatiaľ ako jediní stopercentní sú na turnaji Švédi, ktorí v základnej B-skupine vyhrali všetky štyri zápasy pri skóre 24:10. V riadnom hracom čase neprehrali ani Američania, ktorí zaznamenali tri víťazstvá vrátane utorňajšieho nad Kanaďanmi (4:1), no prehrali s Fínskom 3:4 po predĺžení.