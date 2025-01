Prišiel FC Barcelona o dvoch hráčov? Dani Olmo a Pau Víctor už nie sú na oficiálnej súpiske klubu

Dani Olmo sa stal voľným hráčom

Klub pre financie prišiel aj o Messiho

1.1.2025 (SITA.sk) - Dani Olmo a Pau Víctor na Nový rok nefigurujú na súpiske španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Ako referuje web footboom1.com s odvolaním sa na stránku najvyššej španielskej súťaže La Ligy, v menoslove katalánskeho klubu sa nachádza až 33 registrovaných hráčov, ale spomenutá dvojica tam chýba. Na súpiske sa už nachádza dánsky obranca Andreas Christensen, ktorý bol uplynulé štyri mesiace mimo hry pre zranenie.V skutočnosti však práve dlhodobé zranenie spomenutého zadáka „otvorilo“ priestor pod barcelonským platovým stropom a umožnilo organizácii z Camp Nou vtesnať doň Daniho Olma po letnom prestupe z RB Lipsko, keď pre problémy s registráciou vynechal prvé dve kolá La Ligy 2024/2025.„K dnešnému dňu, 31. decembra, FC Barcelona nepredložil alternatívu, ktorá je v súlade s ekonomickými kontrolnými nariadeniami La Ligy, umožňujúcimi registrovať akéhokoľvek hráča od 2. januára,“ uviedla súťaž v krátkom vyhlásení. Navyše, po zaradení Christensena na súpisku sa „stratilo“ platové rozpätie, ktoré od leta využíval Dani Olmo.Súd v Španielsku v pondelok opäť zamietol žiadosť katalánskeho klubu o registráciu hráča, čím Barcelone ponechal iba hodiny na nájdenie finančného riešenia.V klube ho však nenašli, a keďže Dani Olmo v lete napriek šesťročnej dohode dostal od FC Barcelona iba provizórny dočasný kontrakt do 31. decembra 2024, v prvý deň roka 2025 sa stal voľným hráčom a teoreticky môže podpísať kontrakt s ktorýmkoľvek klubom. Podobný prípad je tiež Pau Víctor, ktorý v lete prestúpil do Barcelony z Girony.V prípade, že Dani Olmo odíde zadarmo do iného klubu, Barcelona príde nielen o hráča, ale ešte aj bude musieť zaplatiť Lipsku odstupné za prestup vo výške 48 miliónov eur, čo bude ďalšia ekonomická rana pre FCB.Každý klub španielskej ligy má platový strop, ktorý sa vypočítava na základe faktorov ako sú príjmy, náklady a dlhy, a je úmerný približne 70 % príjmov klubu. Barcelona sa posledné roky potýkala s ťažkosťami pri registrácii niektorých hráčov.V minulosti využila rôzne finančné „páky“, vrátane predaja budúcich televíznych práv. Finančné ťažkosti klubu viedli k odchodu argentínskeho klenotu Lionela Messiho v roku 2021.