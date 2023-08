Slováci stále odmietajú uzákonenie registrovaných partnerstiev, proti je nadpolovičná väčšina opýtaných

5,5 percenta nevedelo odpovedať

Voliči PS a SaS

30.8.2023 (SITA.sk) - Nadpolovičná väčšina opýtaných si myslí, že nadchádzajúca vláda by nemala uzákoniť registrované partnerstvá. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu JOJ 24.Proti uzákoneniu registrovaných partnerstiev sa konkrétne vyjadriloopýtaných, pričomsi myslí, že vláda by partnerstvá určite nemala uzákoniť a ďalšíchsi myslí, že by skôr nemala. Podporu registrovaným partnerstvám, naopak, vyjadrilo celkovorespondentov.Konkrétne siopýtaných myslí, že vláda by mala určite uzákoniť registrované partnerstvá a ďalšíchsi myslí, že by asi mala. Na otázku o uzákonení registrovaných partnerstiev nevedelo odpovedaťrespondentov.Pokiaľ ide o politické strany, ktoré v rámci prieskumov prekračujú kvórum potrebné na účasť v parlamente, väčšina ich sympatizantov uzákonenie registrovaných partnerstiev odmieta. Výnimkou sú len voliči Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita , v prípade ktorých registrované partnerstvá podporujeopýtaných.Agentúra AKO prieskum robila v dňoch 7. až 14. augusta. Na reprezentatívnej vzorketelefonickou formou.