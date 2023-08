Možnosti financovania a zabezpečenia úveru pre nákup vozidla Kia

Hoci vozidlá Kia patria medzi cenovo najvýhodnejšie na našom trhu, nie každý môže len tak vytiahnuť z vrecka 12, 15 či 20-tisíc eur. Našťastie máte pri kúpe auta Kia množstvo možností financovania. Popíšeme vám, aké sú ich výhody a kedy si ktorú zvoliť.

1. Najvýhodnejšie splátky s Kia Select

Kia Select je forma klasického (tzv. finančného) lízingu, aký určite poznáte. Zaplatíte akontáciu (prvú vyššiu splátku) vo výške 20 – 40 % hodnoty auta. Neskôr platíte mesačné splátky a hradíte tiež údržbu. Auto je až po koniec splácania majetkom lízingovej spoločnosti.

Tu však podoba s lízingom, na aký ste zvyknutí, končí. Mesiac pred koncom doby splácania totiž máte 3 možnosti. Môžete doplatiť poslednú navýšenú splátku alebo si ju nechať rozložiť na viacero menších. Auto po splatení prejde do vášho vlastníctva.

Môžete tiež vrátiť auto predajcovi bez toho, aby ste museli poslednú splátku zaplatiť. Poslednou možnosťou je odpredať auto predajcovi za minimálnu garantovanú odkupnú cenu a prípadný rozdiel čerpať vo forme akontácie na ďalšie vozidlo.

Vďaka tomuto systému vám môže predajca znížiť mesačné splátky na minimum. Napr. za hatchback Kia Rio s cenou 12 690 € by ste tak platili iba 150 € mesačne pri dobe splácania 4 roky. To je na pomery lízingov už veľmi výhodná splátka, ktorú si môže dovoliť každý. Samozrejme, za drahšie modely (napr. hybridné autá) by ste zaplatili viac.

Kedy si teda vybrať Kia Select?

Keď chcete platiť čo najnižšie mesačné splátky a nechcete mať starosti s odpredajom auta cez inzerciu po skončení splácania.

2. Mesačné splátky

Ide o klasický lízing, pri ktorom si môžete vybrať dobu splácania 3 – 7 rokov. Zaplatíte akontáciu, následne platíte každý mesiac splátku zahŕňajúcu aj poistenie – havarijné, PZP a GAP (kryje 100 % finančnej straty bez spoluúčasti). Ďalej hradíte náklady na výmenu pneumatík, bežnú údržbu a prípadné opravy.

Auto je majetkom lízingovej spoločnosti, po zaplatení poslednej splátky prechádza do vášho vlastníctva (účtuje sa drobný administratívny poplatok). Napr. za už spomínanú Kia Rio by ste takto platili cca 267 € mesačne vrátane poistenia, a to po dobu 4 rokov.

Kedy si zvoliť mesačné splátky?

Keď vám vyhovuje klasický lízing, neprekážajú vám vyššie mesačné splátky a auto plánujete po splatení používať alebo predať vlastnými silami. Ideálne pre rodinné autá.

3. Splátky na štvrtiny

Pri kúpe zaplatíte prvú štvrtinu ceny auta. O rok potom druhú štvrtinu, o 2 roky tretiu a o 3 roky poslednú. Mesačne platíte iba poistenie (tak ako v predchádzajúcich prípadoch havarijné, PZP + GAP).

Ak použijeme modelový príklad so spomínanou Kia Rio, vychádzajú ročné splátky na vyše 3 400 € (+ spomenuté poistenie vyše 50 € mesačne). Výhodou je nízky úrok. Pri porovnaní celkovo zaplatených súm za auto totiž ide o najlacnejší spôsob financovania spomedzi zatiaľ uvedených. Nesmiete si však zabudnúť zakaždým odložiť peniaze na ročnú splátku.

Kedy sa oplatia splátky na štvrtiny?

Keď chcete za auto zaplatiť čo najmenej peňazí navyše oproti kúpe v hotovosti.

4. Operatívny lízing Kia Lease

Ide o odlišnú formu lízingu než je klasický (finančný). V tomto prípade platíte mesačné splátky, resp. platby za užívanie auta po dobu lízingovej zmluvy. Auto však nie je vaším majetkom a nie ste povinní ho po skončení zmluvy odkúpiť.

Máte pritom na výber z 2 variantov. V rámci lacnejšieho budete riešiť údržbu, opravy a poistenie na vlastné náklady. Pri drahšom variante máte toto všetko + výmenu pneumatík a asistenčné služby v cene.

Operatívny lízing vás vyjde omnoho menej ako autá na predaj a ich kúpa v hotovosti (pokojne aj o tretinu). Operatívny lízing využívajú často firmy, keďže auto nemusia evidovať v majetku, ale mesačné platby účtujú iba ako náklady, čo je jednoduchšie. Zároveň ušetria peniaze aj starosti, ktoré by mali s odpredajom niekoľkoročného auta. Ihneď po skončení si môžu vziať na operatívny lízing úplne nové.

Kedy si vybrať operatívny lízing?

Keď máte firmu alebo chcete mať vždy čo najnovšie auto za čo najnižšie náklady.