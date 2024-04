Slováci stavili na prezidentské voľby viac ako dva milióny eur. Stávkové kancelárie priblížili, aké boli výhry aj prehry

Tipéri sa prikláňali k Pellegrinimu

8.4.2024 (SITA.sk) - Slováci stavili na prezidentské voľby viac ako dva milióny eur, v porovnaní s predošlými voľbami hlavy štátu je nárast trojnásobný. Ako tiež informovala stávková kancelária Fortuna , stávky v týchto voľbách predčili i tie na voľby do Národnej rady SR . Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune spresnil, že najpopulárnejšie bolo stávkovanie na celkového víťaza prezidentských volieb.„Od vypísania kurzov až do druhého kola predstavoval objem stávok na víťazstvo Petra Pellegriniho takmer 900 000 eur. Pri Ivanovi Korčokovi išlo o vyše 500 000 eur,“ uviedol.Pred prvým kolom viedol súčasný predseda parlamentu a predseda strany Hlas-SD Pellegrini, avšak podľa stávkovej kancelárie sa po výhre občianskeho kandidáta Korčoka v prvom kole situácia vyrovnala. Následne sa ale stávkujúci opäť priklonili k Pellegrinimu.„Na víťazstvo Petra Pellegriniho sme po prvom kole zaznamenali viac ako 5 200 tiketov v celkovej hodnote 380 000 eur. Na výhru Ivana Korčoka bolo stavených vyše 320 000 eur a takmer 4 500 tiketov,“ vraví Yacoob.Najviac tiketov, a zároveň najväčší objem prijatých finančných prostriedkov zaznamenala stávková kancelária v piatok 5. apríla, teda deň pred samotným druhým kolom volieb.„Dve najvyššie stávky v hodnote 10 000 eur a takmer 8 000 eur prišli len pár hodín pred začiatkom druhého kola," priblížil Yacoob.Dodal, že obaja stávkujúci sa stavili, že novým slovenským prezidentom bude Ivan Korčok, čo sa ale nestalo.„Jeden z našich klientov stavil 5 000 eur s kurzom 2.28 na víťazstvo Petra Pellegriniho a vyhral tak 11 400 eur,“ vraví Yacoob s tým, že tisícové výhry si odnášali najmä tí, ktorí verili v Pellegriniho víťazstvo.Stávkujúci tipovali i konkrétnejšie výsledky, napríklad istý tipér vyhral viac ako 1 900 eur po tom, ako stavil 300 eur na víťazstvo Pellegriniho v Trnavskom kraji. Ďalší si zas odniesol vyše 2 600 eur za stávku na to, že predseda parlamentu získa viac ako 52,51 percenta voličských hlasov.Najvyššia výhra, a to zhruba 72-tisíc eur, padla ešte v prvom kole volieb.„Klient stavil deň pred voľbami takmer 30 000 eur na to, že Peter Pellegrini nezvíťazí v prvom kole, respektíve Ivan Korčok sa stane víťazom prvého kola," uviedol Yacoob.