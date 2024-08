Slováci sú dodnes verní hodnotám slobody, demokracie a rovnosti, vyhlásil Pellegrini na oslavách SNP v Brezne (video)

Dodnes nezaschla krv masakru

Signál pre celý svet

31.8.2024 (SITA.sk) - Slováci sú dodnes verní hodnotám slobody, demokracie a rovnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini , ktorý sa v sobotu zúčastnil na regionálnych oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Brezne a vystúpil s príhovorom. Pellegrini ocenil, že aj napriek hlavným oslavám v Banskej Bystrici, si SNP pripomínajú aj ďalšie regióny.„Práve Horehronie, stred nášho krásneho Slovenska a okolité vrchy, boli srdcom povstania, a sú nimi dodnes pokropené obrovské množstvá zeme krvou hrdinov, ktorí tu padli," pripomenul Pellegrini s tým, že tu pôsobili aktívne partizánske skupiny a prebiehali tu náročné boje.„Zároveň na túto oblasť dopadla aj železná päsť krutej nacistickej odplaty. Dodnes nezaschla krv masakru v Nemeckej, padlých partizánov na svahoch Prašivej alebo Chabenca. Dodnes tlejú zbytky plameňov pomsty v Kališti aj v Balážoch, ktoré boli centrum partizánskej republiky," uviedol Pellegrini a pripomenul, že dejiskom tragédie bol aj neďaleký Čierny Balog.Prezident ocenil, že sa Horehronie usiluje priblížiť tieto historické miesta a udalosti obyvateľom a návštevníkom a mladšej generácii, napríklad populárno-náučnou formou a budovaním turistických či cyklistických trás.„Hoci od vypuknutia SNP ubehlo už 80 rokov, stále sú medzi nami priami účastníci či svedkovia SNP. Ich spomienky a výpovede nám umožňujú chápať a precítiť skutočné osudy ľudí, do životov ktorých nemilosrdne zasiahli hrôzy fašizmu, systému, ktorý sa opieral o násilie, nenávisť a rasovú či náboženskú nadradenosť jedných na druhými," doplnil Pellegrini s tým, že milióny ľudí v celej Európe stratili svoje práva, dôstojnosť, identitu i budúcnosť.„Tým, že naši predkovia proti tomuto zlu povstali so zbraňou v ruke, prispeli k definitívnej porážke nacizmu. Veď SNP patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam vo vojnovej Európe. Zároveň to bolo signálom pre celý svet, že Slováci odmietli nespravodlivosť a neľudskosť a že sa prihlásili k hodnotám slobody, demokracie a rovnosti medzi ľuďmi i národmi," vyhlásil prezident.Slováci podľa jeho slov týmto hodnotám zostali verní dodnes. „Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. Česť a sláva všetkým, ktorí v boji za našu slobodu prišli o svoj život," uzavrel Pellegrini.