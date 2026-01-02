|
Piatok 2.1.2026
Dnes je Alexandra
02. januára 2026
Slováci sú nespokojní s domácou politikou Ficovej vlády, negatívny postoj prevláda aj pri zahraničnej
Viac ako 70 percent občanov nie je spokojných s domácou politikou súčasnej vlády. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry
Viac ako 70 percent občanov nie je spokojných s domácou politikou súčasnej vlády. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 2 050 respondentov.
Nespokojnosť s prácou vlády v domácej politike vyjadrilo celkovo 71 percent opýtaných. Ďalších 26 percent respondentov uviedlo, že sú spokojní. Odpoveď „neviem" uviedli tri percentá opýtaných.
Účastníci prieskumu dostali aj otázku o tom, ako sú spokojní s prácou vlády v zahraničnej politike. V tomto prípade sa dve tretiny (66 percent) opýtaných vyjadrili, že sú nespokojné. Naopak, že sú spokojní uvádzalo 29 percent. Päť percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.
Zdroj: SITA.sk - Slováci sú nespokojní s domácou politikou Ficovej vlády, negatívny postoj prevláda aj pri zahraničnej © SITA Všetky práva vyhradené.
