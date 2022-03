Slováci sú ochotní pomáhať Ukrajincom, iniciatíva Kto pomôže Ukrajine eviduje už viac ako 7-tisíc ponúk

Pomôcť sú ochotné dve tretiny Slovákov

6.3.2022 - Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine zaznamenala viac ako 7 000 ponúk pomoci a pomohla stovkám Ukrajincov s ubytovaním, prepravou aj dobrovoľníckou pomocou.Informovala o tom Alexandra Katkinová z komunikačnej agentúry Seesame s tým, že na novom webe iniciatívy môže záujemca okrem ubytovania a dopravy poskytnúť už aj materiálnu či dobrovoľnícku pomoc.Katkinová zároveň poukázala na výsledky prieskumu Ako sa máte Slovensko, ktorý iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.Z neho vyplynulo, že takmer dve tretiny Slovákov (61 percent) sú ochotné pomôcť Ukrajincom vecným darom. Polovica oslovených by chcela prispieť prípravou a distribúciou jedla, 37 percent opýtaných chce pomôcť dobrovoľnícky a zhruba štvrtina obyvateľov pomôcť s ubytovaním.Koordinátor platformy Kto pomôže Ukrajine Michal Matys priblížil, že za týždeň ich fungovania sa s ponukami pomoci prihlásili tisíce ľudí.„Momentálne zabezpečujeme najmä transport a ubytovanie a efektívne sa prepájame s organizáciami, ktoré vedia na rozličných miestach poskytnúť aj iné formy pomoci, no rozbehli sme aj proces adresnej materiálnej podpory, kde sa čo najefektívnejšie prepájame s donormi a organizáciami, ktoré ju vedia distribuovať,“ objasnil.Tím iniciatívy za týždeň fungovania tiež zabezpečil niekoľko stoviek transportov a priame ubytovanie pre viac ako 500 ľudí a sprostredkoval ďalšie stovky ubytovaní, pomoci a dobrovoľníkov pre rôzne pomáhajúce organizácie. Matys za silnú stránku iniciatívy označil efektívne spracovanie dát o potrebe aj ponuke pomoci. V tíme pracuje viac ako 100 ľudí, pričom niektorí z nich sú pôvodom z Ukrajiny.Katkinová uviedla, že pre priamu komunikáciu iniciatíva zriadila call centrum s ľuďmi hovoriacimi slovensky a ukrajinsky, ktoré funguje non-stop a rieši požiadavky ľudí na úteku. Linku majú aj pre organizácie, ktoré potrebujú zaistiť dobrovoľníkov.„Cez našu databázu sme zabezpečili viac ako 200 dobrovoľníkov na hraniciach. Ľudia z mimovládok a dobrovoľníci registrujú prichádzajúcich ľudí do nášho systému nielen na hraniciach, ale tiež na hotspotoch v Bratislave a Košiciach na železničnej stanici,“ konštatovala členka zakladajúceho tímu Kto pomôže Ukrajine Veronika Bruncková . Doplnila, že podľa potreby tiež otvárajú nové hotspoty, alebo sa pripájajú so svojimi dobrovoľníkmi k tým existujúcim. V pláne sú Poprad, Žilinu, Humenné a Michalovce.O pomoc môžu podľa Katkinovej žiadať aj neziskové organizácie, ktoré pomáhajú v teréne a potrebujú dobrovoľníkov, ubytovanie či materiálnu pomoc.„Darcovská výzva Kto pomôže v Ukrajine navyše už vyzbierala viac ako 940-tisíc eur, ktoré iniciatíva prerozdelí medzi neziskové organizácie a na priamu pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine,“ uzavrela.