Hybridná vojna prebieha aj na Slovensku, najväčším problémom sú dezinformácie a propaganda

Niektoré subjekty zmiernili rétoriku

Vinu chcú preniesť na USA a Západ

Najrizikovejšie sú stále sociálne siete

Boj s hybridnými hrozbami sa musí zlepšiť

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Najväčším problémom Slovenska v hybridnej vojne sú dezinformácie a. Pre agentúru SITA to povedal Matej Spišák z projektu Infosecurity Proruské dezinformácie ana Slovensku cielia napríklad k podrývaniu dôvery v inštitúcie, v demokraciu, zahraničnopolitickú orientáciu, a teda útočia aj na členstvo Slovenska v NATO Európskej únii. Dezinformácie sa zameriavajú na trhliny, ktoré v spoločnosti už existujú, za účelom jej ešte väčšieho polarizovania.Podľa Spišáka zatiaľ neexistujú dáta, na ktorých by bolo možné zhodnotiť, či sa ruská hybridná aktivita na Slovensku pre vojnu na Ukrajine zvýšila.„Môžeme však konštatovať, že subjekty, pri ktorých sme rôzne proruské dezinformácie a proruskúzaznamenávali aj v minulosti pokračujú v jej šírení aj počas vojny na Ukrajine,“ uviedol s tým, že pri niektorých došlo k zmierneniu rétoriky, ale iní pokračujú v tej istej aktivite.Na Slovensku sa v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu šíria tri kľúčové dezinformačné naratívny.„Tým prvým bolo tvrdenie, že za zvyšovanie napätia je zodpovedné NATO a USA. Druhý naratív bol spojený s nelegitímnou vládou v Kyjeve a celkovo útokmi na ukrajinskú štátnosť. Posledný sa dal vidieť ako možná zámienka na vojnu, napríklad tvrdenia o genocíde ruskojazyčného obyvateľstva na Ukrajine,“ vysvetlil Spišák.Ako doplnil, niektorí dezinformátori vojnu priamo nepodporujú, prípadne ju dokonca odsúdili, snažia sa však vinu z Ruska preniesť na USA a Západ, prípadne používajú takzvaný „whataboutizmus“ a upriamujú pozornosť na iné vojny, do ktorých boli zapojené napríklad Spojené štáty americké.V súčasnosti sú stále sociálne siete tým najlepším miestom na šírenie problematického obsahu. Nezmenilo sa to ani vojnou na Ukrajine. Podľa Spišáka sociálne siete stále „neuveriteľne“ zlyhávajú pri monitorovaní a blokovaní hoaxov.„Vidíme to napríklad na Facebooku, kde sa dajú dohľadať príspevky s obsahom, ktorý poskytuje veľmi prekrútený pohľad na súčasné dianie na Ukrajine. A nielen to, tieto príspevky sú dokonca podporené reklamou, ktorú si istí aktéri financujú,“ skonštatoval s tým, že Facebook profituje z klamstiev o vojne na Ukrajine.Upozornil však na to, že niektorí aktéri sa sťahujú na platformu Telegram, kde je z dôvodu takmer nulovej kontroly možné šíriť akýkoľvek obsah.Spišák zdôraznil, že verejná správa bola v súvislosti s hybridnými hrozbami po dlhé roky veľmi zanedbávaná. S príchodom súčasnej vlády na jednotlivých rezortoch vznikli nové útvary a navyšujú sa kapacity so zámerom bojovať s hybridnými hrozbami a zlepšiť strategickú komunikáciu štátu. Poznamenal však, že pripravenosť čeliť hybridným hrozbám nie je niečo, čo dokáže Slovensko za rok alebo dva.„Je teda nevyhnutné prijať nových ľudí, ktorí sa budú týmto témam venovať, ale tiež zlepšiť koordináciu naprieč jednotlivými zložkami, ktorá prispeje k boju s hybridnými hrozbami,“ dodal Matej Spišák z projektu Infosecurity.