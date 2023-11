Slováci sú prehnane sebakritickí, väčšina považuje samých seba za priemerných, ukazuje prieskum

Aké sú kvality Slovákov

Archetypy myslenia nikam neodišli

11.11.2023 (SITA.sk) - Väčšina Slovákov pokladá samých seba za priemerných a každý piaty Slovák sa považuje za výnimočného. Údaje vyplývajú z prieskumu Expertnosť a kvalita agentúry 2muse , ktorý si dala vypracovať spoločnosť Billa Prieskum bol realizovaný v októbri tohto roku na vzorke 506 respondentov. K dnešnému sebahodnoteniu obyvateľov podľa spoločnosti Billa prispievajú aj storočia v područí iných národností či nedozretá demokracia.„V prieskume sme tiež zistili, že viac ako polovica ľudí nevie určiť, v čom sa ukrývajú kvality Slovákov. Ľudia, ktorí to vedia, ako kvality slovenského obyvateľstva najčastejšie určili pracovitosť, dobrosrdečnosť, ale aj skromnosť, vynaliezavosť ci hrdosť," uviedol sociológ Michal Vašečka Slováci sú podla prieskumu najviac hrdí na ich osobnostné kvality a dosiahnuté vzdelanie, naopak, zlepšiť by sa chceli predovšetkým v zdravom životnom štýle, sebarozvoji a stravovacích návykoch.Podľa Vašečku sa obyvatelia našej krajiny vyznačujú prehnanou sebakritickosťou v porovnaní s inými európskymi štátmi.„Je to spôsobené špecifickosťou Slovenska ako krajiny, ktorá iba teraz uzatvára proces budovania národnej identity a populácia sa nevyznačuje konsenzom o dôležitých udalostiach svojej histórie, postavách národných dejín i celkovej vízie pre krajinu," vysvetlil sociológ.Vašečka je presvedčený, že ašpirácie Slovákov sa v 21. storočí zmenili, ale archetypy myslenia z minulosti sú neustále prítomné v sebahodnotení ľudí.Spoločnosť Billa zároveň rozbieha novú komunikačnú kampaň, v ktorej chce inšpirovať zákazníkov, aby spoznali svoje kvality, neskrývali ich pred okolím, ale, naopak, boli na ne hrdí.„Sme snaživý a pracovitý národ, ktorý môže dosiahnuť čokoľvek," povedala COO Billa Albena Georgieva.