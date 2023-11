Až 80 percent ľudí žije v neslobodných alebo čiastočne slobodných krajinách, kde neprebiehajú skutočné voľby

Základné ľudské právo

Spolupráca demokratických krajín

11.11.2023 (SITA.sk) - Európsky parlament tento týždeň prijal odporúčania o tom, ako by Európska únia mala brániť právo občanov v neliberálnych politických systémoch a autoritárskych režimoch zúčastňovať sa na skutočných voľbách.Ako europarlament uviedol prostredníctvom tlačovej správy, až 80 % ľudí žije v krajinách, ktoré nie sú slobodné alebo sú len čiastočne slobodné. Tretina svetovej populácie zasa žije pod autoritárskou vládou.Právo zúčastňovať sa na skutočných voľbách je podľa európskych zákonodarcov základné ľudské právo. Dodávajú, že toto právo sa občanom v neliberálnych politických systémoch a autoritárskych režimoch pravidelne odopiera.„Tieto režimy vedú falošné voľby, ktorých výsledok v žiadnom prípade nepredstavuje vôľu občanov, zdôrazňujú poslanci. Okrem toho tieto čoraz častejšie využívajú takéto voľby na legitimizáciu svojej vlády, a to na domácej aj medzinárodnej úrovni, a spolupracujú s cieľom zabezpečiť si vzájomne legitímnosť volieb. EÚ musí na tento trend reagovať,“ uviedli europoslanci vo vyhlásení.Poslanci odporúčajú, aby sa informácie o skutočných voľbách a práve občanov zúčastňovať sa na nich zahrnuli do projektov v oblasti ľudských práv a demokratizácie v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce - Globálna Európa a nástroja predvstupovej pomoci.Parlament napokon vyzýva EÚ, aby konala na medzinárodných fórach a podporovala úzku spoluprácu a koordináciu medzi demokratickými krajinami, multilaterálnymi inštitúciami, ako je Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva a Rada Európy , a organizáciami, ktoré schválili Deklaráciu OSN o zásadách medzinárodných volebných pozorovateľských misií.