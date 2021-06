Slováci sú pri výbere letnej dovolenky zdržanlivejší, cesty do zahraničia sa obáva až 28 percent ľudí

Objednanú dovolenku má len šestina

Rozhodnutia na poslednú chvíľu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako 60 percent Slovákov plánuje letnú dovolenku. Hoci sa postupne otvárajú európske pláže, obavy z pandémie mnohým zabránia cestovať do zahraničia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra Go4insight realizovala na prelome mája a júna 2021.Napriek tomu, že pandémia v Európe výraznejšie ustúpila, medzi slovenským obyvateľstvom je silne prítomné vnímanie, že viacerí dovolenkári si minulé leto COVID-19 doniesli ako nechcený suvenír.Ako informoval managing partner spoločnosti Go4insight Rastislav Kočan, viac ako štvrtina populácie (28 percent) má výrazné obavy dovolenkovať v zahraničí. Mierne obavy cestovať do zahraničia má 42 percent a žiadne obavy vycestovať v lete mimo Slovenska nemá 30 percent obyvateľov Slovenska.V porovnaní s minulým rokom sú však Slováci tento rok, čo sa týka cestovania, podstatne väčší optimisti. Minulé leto malo obavy cestovať do zahraničia až päť šestín obyvateľstva. Cestovania za hranice sa najviac obávajú tí najstarší.Medzi ľuďmi nad 60 rokov je až polovica takých, čo majú veľké obavy a zároveň len pätina tých, ktorí sa neobávajú cestovať do zahraničia vôbec. Čím je človek mladší, tým obavy z cestovania mimo Slovenska klesajú a zároveň rastie skupina tých, čo sa neobávajú vôbec. Zároveň platí, že muži sa letných dovoleniek v zahraničí obávajú výraznej menej ako ženy.Mesiace lockdownu spôsobili, že toto leto dovolenku plánuje opäť veľké množstvo obyvateľov Slovenska. Tesne pred tohtoročnou letnou sezónou, a to na prelome mája a júna 2021, nejakú letnú dovolenku malo v pláne až 61 percent obyvateľov Slovenska.Tento podiel je vyšší ako v období pred pandémiou a porovnateľný so situáciou minulý rok. Neistota okolo cestovania do niektorých destinácií, nutnosť karantény pri návrate, situácia s COVID pasmi a stále sa meniace pravidlá týkajúce sa cestovania spôsobili, že mnohí ľudia ešte svoju dovolenku zorganizovanú nemajú.Objednanú alebo zaplatenú dovolenku malo začiatkom leta necelých 10 percent populácie, teda len šestina tých, ktorí letnú dovolenku tento rok plánujú. Konkrétnejšie plány, ako strávia tohtoročné leto má ďalších 14 percent Slovákov.Najvyšší podiel je však tých, ktorí na letnú dovolenku plánujú ísť, ale ešte si ju ani nestihli nijak zorganizovať ani hlbšie premyslieť (takmer 40 percent). Ľudia si tento rok rozhodovanie o svojej dovolenke nechávajú na poslednú chvíľu.Obavy cestovať do zahraničia pomôžu domácemu cestovnému ruchu. Na Slovensku plánuje stráviť letnú dovolenku 43 percent opýtaných. Zo zahraničných destinácií sa najviac Slovákov chystá toto leto cestovať do Chorvátska (10 percent). Je to stále výrazne menej, ako tomu bolo pred pandémiou.Nárast v porovnaní s minulým rokom zaznamenajú aj bližšie prímorské destinácie ako Taliansko, Grécko alebo Bulharsko. Aj v prípade týchto krajín však počty slovenských dovolenkárov budú výrazne nižšie ako v rokoch pred pandémiou. Kým do Česka sa cez leto chystá pozrieť 6 percent Slovákov, do Maďarska majú cez leto namierené 2 percentá obyvateľov. Mimo Európu plánuje cestovať len 1 percento obyvateľov.Prieskum na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome mája a júna 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.