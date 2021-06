Slovákov v produktívnom veku ubúda a bude ešte horšie, upozorňuje analytik

Do práce treba zapojiť aj neplnoletých

Matkám by sa mal uľahčiť nástup do práce

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku bude čoraz menej obyvateľov v produktívnom veku. Ako ďalej konštatuje ekonomický analytik Národnej banky Slovenska Alexander Karšay, riešením je dobrovoľné zamestnávanie starších osôb, matiek a mladších ľudí aj prostredníctvom kratších úväzkov. Dlhodobo nezamestnaní, neaktívni a marginalizované skupiny sú podľa neho tiež dôležitým zdrojom dodatočnej pracovnej sily.Nezamestnaným a znevýhodneným skupinám sa dá podľa analytika pomôcť aktívnymi a adresnými politikami na trhu práce, zlepšovaním podnikateľského prostredia, vyššou kvalitou vzdelávania, podporou inovácií a podobne. Prílišné zdraženie pracovnej sily môže túto snahu o 10-20 rokov pribrzdiť.Aktuálne je na Slovensku podľa Karšayho problém s tým, že ľudí mimo trhu práce je veľa a nie sú už vo veku štandardného vzdelávania. „Jedným z účinných spôsobov, ako ich dostať bližšie ku kvalitnejšiemu životu, je pomôcť im naskočiť na trh práce,“ poznamenal analytik.Vhodné je pomôcť im napríklad aj v oblasti bývania a zdravia. Celkovo nepriaznivý demografický vývoj oslabuje kondíciu slovenskej ekonomiky a trh práce. „V najbližších desaťročiach nás čaká úbytok populácie v produktívnom veku a rastúci počet dôchodcov bude odkázaný na dôchodkové dávky plynúce z prostriedkov čoraz menšej skupiny pracujúcich,“ skonštatoval Karšay.V tomto prostredí bude nevyhnutné podľa neho podnikať kroky, ktoré smerujú k tomu, aby si čo najviac ľudí našlo prácu. Mali by byť vytvorené podmienky na zapojenie do pracovného procesu pre čo najviac segmentov populácie vo veku 15+.Priestor na väčšie zapojenie sa do zamestnania je najmä u mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a dlhodobo neaktívnych, u matiek počas rodičovskej dovolenky a po nej a u poberateľov starobných dôchodkov. „Z toho vyplýva výzva do budúcnosti: reformovať a ešte raz reformovať,“ upozorňuje Karšay.Na opatrenia pre dlhodobo nezamestnaných a vylúčených sa netreba podľa analytika pozerať ako na rozdávanie jedným a branie druhým. „V čase o 10 až 20 rokov, pri extrémne rýchlom tempe populačného starnutia, ich naša ekonomika a my všetci budeme veľmi potrebovať. Pomoc jednej skupine bude mať širší pozitívny spoločenský dosah,“ myslí si Karšay.V prípade mladých, matiek a starobných dôchodcov môžu hrať podľa neho dôležitú úlohu podporné mechanizmy účasti týchto skupín obyvateľov v zamestnaní, hoci aj na skrátený úväzok a popri poberaní dôchodkových a rodičovských dávok.Zo štúdie tak podľa Alexandra Karšaya vyplýva celkom jasný záver. „Do budúcnosti máme šancu pri efektívnych aktívnych politikách a ekonomických reformách, ktoré zvyšujú trvalú výkonnosť našej ekonomiky, posúvať spodné hranice nezamestnanosti a neaktivity stále nižšie, a pomôcť tak našej ekonomike,“ dodal analytik Národnej banky Slovenska.