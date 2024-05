Slováci sú v Ostrave kompletní, Kelemen prišiel na MS v hokeji 2024 napriek rodičovským povinnostiam (video)

Dlhé lety z Arizony

Zmena rozhodnutia

Motivácia reprezentovať

Pripravený na všetky roly v tíme

10.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia je už na majstrovstvách sveta v Česku v kompletnej zostave. Do dejiska základnej B-skupiny v Ostrave prišiel vo štvrtok podvečer už aj posledný jej člen Miloš Kelemen Útočník so skúsenosťami zo zámorskej NHL pricestoval do Európy len vo štvrtok ráno. Stihol si zatrénovať v Bratislave a následne nabral smer Ostrava.„Absolvovali sme dlhé lety z Arizony až na Slovensko. Cestovali sme domov celá rodina, bolo viac vecí okolo toho. Cítim sa celkom dobre a verím, že zajtra to bude tiež dobré," povedal Kelemen vo videu na webe SZĽH ešte po štvrtkovom tréningu v Bratislave.Až po ňom sa presunul do Ostravy a so spoluhráčmi z reprezentácie by mal absolvovať piatkové predzápasové rozkorčuľovanie. Na prvý duel MS 2024 proti Nemcom by mali Slováci vykorčuľovať o 16.20 h zrejme aj s Kelemenom v zostave. Taký je aspoň plán.„Verím, že to bude zajtra tiež dobré po rozkorčuľovaní. Je to najmä o hlave. Trénoval som celý rok, za pár dní z toho človek nevypadne, budem pripravený," sľúbil Kelemen.Na otázku, prečo napokon zmenil rozhodnutie a po narodení syna sa napokon pridá k národnému tímu na majstrovstvách sveta, odpovedal: „Všetko dopadlo dobre, máme zdravého syna. Manželka to famózne zvláda, po vybavení všetkých formalít sme sa presunuli na Slovensko a ja môžem ísť za spoluhráčmi do reprezentácie."Dvadsaťštyriročný krídelník prišiel na šampionát napriek tomu, že sa len nedávno stal otcom. V aktuálnej sezóne odohral 56 zápasov s bilanciou 16 gólov a 16 asistencií za Tucson Roadrunners v AHL.Ďalších desať štartov so ziskom jednej asistencie pridal v NHL v drese Arizony Coyotes . Na MS v Ostrave a Prahe bude jedným z ôsmich slovenských hráčov so skúsenosťami z NHL, čo bola pred pár rokmi v národnom tíme nepredstaviteľné.„Všetky majstrovstvá sveta sú motivácia reprezentovať svoju krajinu. Tento rok sa však buduje dobrý tím a dobrá partia. Takže je to lákadlo pre nás všetkých," myslí si rodák z Lučenca.Člen bronzového tímu Slovenska na OH 2022 v Pekingu a účastník MS v rokoch 2021 a 2023 chce tímu Craiga Ramsayho pomôcť ako sa len dá a bude mu jedno, s kým nastúpi v útoku.„Som pripravený na všetky roly v tíme. Som na seba kritický a minulý rok som nebol spokojný so svojimi výkonmi na MS. Takže dúfam, že teraz to bude pravý opak toho, čo minulý rok," dodal Kelemen vo videu na hockeyslovakia.sk.