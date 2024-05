Súpiska Slovenska na MS v hokeji 2024 je kompletná, na hráčov z AHL sa už nečaká

Plný počet

Vstup do šampionátu





Konečná nominácia Slovenska na MS 2024:

Brankári (3): Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek, Matej Tomek

Obrancovia (8): Peter Čerešňák, Martin Fehérváry, František Gajdoš, Andrej Golian, Mário Grman, Michal Ivan, Patrik Koch, Šimon Nemec

Útočníci (14): Peter Cehlárik, Lukáš Cingel, Viliam Čacho, Marko Daňo, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Andrej Kudrna, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Juraj Slafkovský, Matúš Sukeľ, Tomáš Tatar





10.5.2024 (SITA.sk) - Čo generálny manažér slovenského hokejového tímu Miroslav Šatan pred pár dňami naznačil, už neplatí. Vedenie slovenskej reprezentácie už nebude čakať na ďalších hráčov zo zámoria, ktorí by mohli doplniť národné mužstvo na majstrovstvách sveta v Česku.Vo štvrtok Slováci zapísali na šampionátovú súpisku 22 korčuliarov a 3 brankárov, čiže plný počet hráčov. Pôvodne sa malo čakať na jedného-dvoch hráčov, ktorí aktuálne v zámorí hrajú so svojimi tímami 1. kolo play-off v nižšej súťaži AHL Možným prírastkom mohol byť útočník Marián Studenič z Coachella Coachella Valley Firebirds. Tento tím vedie nad Calgary Wranglers 2:1 na zápasy a možno rozhodujúci štvrtý duel odohrajú v sobotu nadránom SEČ. Studenič v doterajších troch zápasoch play-off strelil dva góly a pridal aj asistenciu.Do úvahy možno prichádzal aj ďalší útočník Adam Sýkora , ktorého Hartford Wolf Pack vedie nad Providence Bruins rovnako 2:1 na zápasy. Aj tam bude séria pokračovať z piatka na sobotu v Hartforde. Sýkora v tejto sérii dosiaľ raz asistoval.Už v piatok od 16.20 h vstúpia Slováci do šampionátového deja zápasom s Nemcami. Prvý ostravský súper zverencov Craiga Ramsayho je obhajca strieborných medailí z vlaňajších MS v Lotyšsku.