Slováci súhlasia so zavedením hmotnej zodpovednosti pre politikov, Spolu predloží zákon do parlamentu (video)

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - So zavedením hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov súhlasí 90 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu pre stranu Spolu – občianska demokracia (Spolu) , ktorý vykonala agentúra Ako na vzorke 1 000 respondentov v mesiaci máj.Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen strany Spolu Miroslav Kollár predloží zákon o hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov na júnovej schôdzi parlamentu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca strany Matej Bučko.Na otázku v prieskume „Mali či nemali by byť podľa vášho názoru politici ako osoby finančne postihovaní a potrestaní za to, keď ich chybným rozhodnutím vznikne štátu ekonomická škoda?" uviedlo 67,2 percenta respondentov odpoveď „Určite by politici za to mali byť finančne potrestaní" a 23 percent uviedlo, že „Asi by za to politici mali byť finančne potrestaní". Nesúhlasné stanovisko vyjadrilo päť percent respondentov, ďalších 4,7 percenta nevedelo alebo nechcelo odpovedať na otázku.Spolu chce, aby politici zodpovedali za škody, ktoré spôsobia svojím nezodpovedným konaním vo funkcii. „Slovensko má podľa zverejnenej zmluvy s ruskou stranou zaplatiť 20 miliónov dolárov za vakcíny Sputnik V . A to bez ohľadu na to, či sa nakoniec vakcíny rozhodneme nakúpiť alebo nie. Takéto podmienky pre Slovensko vyjednal Igor Matovič (OĽaNO) a nezabudol sa pochváliť, že konečnú zmluvu vlastne ani nečítal. V krajine, kde by platila hmotná zodpovednosť politikov, by musel za svoje nezodpovedné a diletantské konanie zaplatiť,” povedal predseda strany Juraj Hipš. Podľa experta na právo a spravodlivosť strany Spolu Pavla Nechalu zákon môže zásadne zmeniť motivácie, prečo vstupovať do politiky a súčasne vytvoriť tlak na zodpovedné a odborné riadenie.„Ak vládna koalícia má skutočný záujem na zavedení hmotnej zodpovednosti, môže to urobiť aj podporou nášho návrhu. Tvrdili, že oni sú iní, že podporia všetky návrhy, ktoré zlepšia boj proti korupcii a klientelizmu. Teraz majú možnosť dokázať to v praxi," podotkol.