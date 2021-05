Do ozbrojených síl chce vstúpiť rekordný počet ľudí, pod enormný záujem sa podpísala aj pandémia

Ministerstvo si môže vyberať

19.5.2021 - Do Ozbrojených síl SR sa hlási najviac záujemcov za uplynulých 10 rokov. Ministerstvo obrany evidovalo za prvých päť mesiacov tohto roka už 2 613 žiadostí na obsadenie funkcií v hodnosti vojak 2. stupňa. To prekračuje všetky celoročné priemery od roku 2011.Veľký záujem eviduje rezort obrany aj o štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, kde doteraz evidujú už 854 žiadostí. Aj v reakcii na tento vývoj bol počet kadetov vojenskej vysokej školy navýšený na 195. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstvo obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.„Je zrejmé, že pod enormný záujem stať sa súčasťou skvelého tímu našich ozbrojených síl sa podpísalo aj intenzívne nasadenie profesionálnych vojakov do mnohých rôznorodých úloh pri ochrane bezpečnosti krajiny, ako aj zdravia našich obyvateľov. Najmä pandémia totiž priblížila profesionálov v uniforme verejnosti, keď boli dlhé mesiace dôležitou oporou krízového manažmentu krajiny,“ ocenil minister obrany Jaroslav Naď.Zároveň vyzdvihol, že rastúci trend nie je výsledkom nákladných kampaní na podporu regrutácie, ako tomu bolo v minulosti.„Zvyšujúci trend záujmu pre nás znamená nielen skvelú spätnú väzbu v rámci starostlivosti o rozvoj ozbrojených síl, ale tiež naozaj široké možnosti výberu pri doplňovaní personálu. Tento proces je však podmienený dostupnými finančnými zdrojmi,“ uviedol šéf rezortu obrany.Zároveň zdôraznil, že prvoradým cieľom ministerstva obrany v tejto oblasti zostáva naplniť existujúce a možné štruktúry dostupným a kvalifikovaným personálom.Podľa Personálneho úradu Ozbrojených síl SR aktuálne v hodnostnom zbore mužstva chýbajú najviac vodiči s vodičským oprávnením „C“ a „E“, v hodnostnom zbore dôstojníkov sú to najmä špecialisti na informačné a telekomunikačné technológie, špecialisti v elektorodbornostiach, ale aj lekári.Pri návrhu občanov na prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov sa okrem výsledkov dosiahnutých vo výberovom konaní (psychodiagnostické vyšetrenia a preskúšanie z fyzickej zdatnosti) posudzuje zdravotná spôsobilosť a zohľadňuje sa aj vek občana, dosiahnuté vzdelanie, ďalšie získané oprávnenia a kurzy využiteľné pre ozbrojené sily, prax v civilnom zamestnaní, ale aj záľuby.