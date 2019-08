Slováci svoje autá požičiavať veľmi nechcú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie automobilov.V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať že carsharing je na Slovensku ešte. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko stoviek zdieľaných áut, väčšina z nich ale patrí firmám, ktoré ich za peniaze prenajímajú ľuďom. Slováci si ale na myšlienku zdieľania vlastných vozidiel zatiaľ veľmi nezvykli.Zdieľané vozidlá by mali byť receptom na efektívnejšiu dopravu. Vo väčšine áut totiž jazdí šofér sám. Zdieľaním by teda mohlo dôjsť k zníženiu počtu áut na cestách a parkoviskách. Mnoho miest v zahraničí carsharing podporuje a ponúka im bezplatné a neobmedzené parkovanie v centre.K zdieľaniu vozidiel zatiaľ dochádza len vo väčších mestách. V Bratislave je to okolo 50 automobilov, v Košiciach zhruba 20 elektromobilov, do desať zdieľaných áut ponúkajú aj Trnava a Nitra.Či carsharing skutočne pomáha výraznejšie znížiť premávku v mestách, podľa odborníkov zatiaľ nie je isté.hovorí Stanislav Gálik, psychológ a výkonný riaditeľ inovačného laboratória AuresLab, ktoré vývoj na trhu sleduje pre skupinu AAA AUTO.Gálik vidí dôvod, prečo sa zdieľanie vozidiel u nás zatiaľ veľmi nepresadilo, hlavne vo zvyklostiach obyvateľov. Podľa neho predstava, že auto, v ktorom jazdia, pred nimi používali stovky ľudí, je väčšine Slovákom nepríjemná. Než by sa zbavili svojho auta a namiesto toho si požičiavali zdieľané, tak to si radšej nechajú svoje vlastné.