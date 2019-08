Vojenská expozícia Michala Strenka vznikla s cieľom vzdelávať

Na snímke návštevníci sa fotografujú na historickej vojenskej motorke z II. svetovej vojny počas prehliadky vo vojenskej expozíci Michala Strenka v Starej Ľubovni 22. augusta 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Stará Ľubovňa 22. augusta (TASR) – Vojenská expozícia Michala Strenka pod Ľubovnianskym hradom vznikla s cieľom vzdelávať. V rozhovore pre TASR to uviedol Branislav Jurkovič, riaditeľ neziskovej organizácie Michala Strenka, ktorá založila aj spomínanú expozíciu.ozrejmil.Nesie meno Michala Strenka, pretože ho považujú za akéhosi zabudnutého hrdinu, ktorý bojoval v armáde Spojených štátov amerických a pochádza práve zo severného Spiša, z neďalekej dedinky Jarabina.priblížil Jurkovič.Expozícia funguje tretí rok a za toto obdobie sa neziskovej organizácii podarilo nadviazať spoluprácu s Vojenským historickým ústavom v Bratislave. To zapožičalo do Starej Ľubovne aj vojenskú techniku, napríklad lietadlo Mig 21, zrepasovanú pásovú techniku či kanón typu S60.doplnil Jurkovič s tým, že v rámci expozície sa návštevníci dozvedia veľa zaujímavých a poučných informácií o 2. svetovej vojne. Vďaka tomu môžu podľa neho pochopiť, koľko zla do spoločnosti priniesla.Vlani expozíciu navštívilo viac ako 20.000 ľudí, tento rok očakávajú zhruba rovnaký počet hostí. Prevažnú väčšinu návštevníkov tvoria Poliaci, Slováci a turisti z Českej republiky, tento rok zaznamenali aj veľký nárast počtu Maďarov. „“ dodal na záver Jurkovič.