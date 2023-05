Slováci ťahajú v príprave pred MS v hokeji 2023 čiernu sériu, v Kapfenbergu prehrali aj s Rakúšanmi

Prípravný medzištátny zápas



Kapfenberg (Rak.)



Rakúsko - Slovensko 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)

Góly: 2. M. Huber (Rossi), 7. Heinrich (Thaler), 15. Haudum (Reinbacher), 22. Nissner (Heinrich, Thaler), 23. Rossi (M. Huber, Zwerger), 31. Haudum (Zwerger, M. Huber) - 1. Okuliar (Kňažko, Chromiak), 9. Kudrna, 14. Kelemen (Gernát, Tamáši)

Vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Fichtner, Nikolic - Bärnthaler, Puff (všetci Rak.)



Zostavy:

Rakúsko: Starkbaum - Nickl, Wolf, Zündel, Heinrich, Reinbacher, Brunner, Maier, Strong - Neubauer, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - M. Huber, Rossi, Berger - P. Huber, Acherman, Wukovits

Slovensko: Škorvánek (22. Hlavaj) - Gernát, Kňažko, Mudrák, M. Ivan, Beňo, Koch, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Cehlárik - Kudrna, Tamáši, Lunter - Chromiak, Lantoši, Kelemen - Okuliar, Čacho, Jedlička - Holešinský



Gól v prvej minúte

Rozhodla druhá tretina

4.5.2023 (SITA.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel ďalší prípravný duel pred majstrovstvami sveta, vo štvrtok v rakúskom Kapfenbergu podľahli domácemu výberu 3:6.Až päť z deviatich gólov padlo v nerovnovážnom stave, keď Rakúšania premenili dve početné výhody a Slováci skórovali raz v presilovke a dvakrát v oslabení. Slovenský výber zaznamenal v príprave už piatu prehru za sebou."Dojem z hry nie je dobrý, dostali sme veľa gólov a hrali veľa oslabení. Úvod bol dobrý, ale po chybe sme hneď inkasovali. Dostali veľa lacných gólov. V druhej tretine sme boli všade pomalší, Rakúšania boli všade skôr. Tretiu tretinu sme začali lepšie korčuľovať a boli silnejší na puku. Máme ešte dva dni a potom generálku, do MS musíme veľa vecí zlepšiť. Nie sme spokojní s tým, čo sme v Rakúsku previedli," zhodnotil asistent trénera Andrej Podkonický v prenose RTVS Šport.V sobotu čaká na Slovákov generálka na svetový šampionát, v Trenčíne o 16.00 h hostia opäť Rakúšanov. Majstrovstvá sveta sa pre nich začnú v piatok 12. mája v lotyšskej Rige duelom proti Čechom.Slováci mali výhodu presilovky už od 48. sekundy a bleskovo ju využili, už po ôsmich sekundách sa prezentoval gólovým blafákom Oliver Okuliar. Radosť z náskoku však na slovenskej strane trvala iba 13 sekúnd, keďže domácim vyšiel signál a Mario Huber vyrovnal.Rakúsky tím potom využil vylúčenie Martina Gernáta a dostal sa do najtesnejšieho náskoku, ďalší dvojminútový trest Gernáta však vo vlastnom oslabení využil na vyrovnanie Andrej Kudrna.Nasledovalo potom vylúčenie Richarda Pánika, počas ktorého najprv Miloš Kelemen upravil na 3:2 pre slovenský výber, no vzápätí v presilovke vyrovnal na 3:3 Lukas Haudum.Od druhej tretiny už strieľali góly iba domáci Rakúšania, všetky tri dosiahli v druhej dvadsaťminútovke.Už v 75. sekunde Benjamin Nissner prekonal brankára Stanislava Škorvánka a toho nahradil Samuel Hlavaj, ten však po 48 sekundách inkasoval od Marca Rossiho.Gólovú bodku za zápasom dal v 31. minúte v presilovke druhým presným zásahom v zápase Haudum.